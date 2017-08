Meglepetésekkel várták A notre-dame-i toronyőr nézőit

A találkozón a szereplők: Veréb Tamás, Gubik Petra, Kocsis Dénes, Szerényi László, Szabó P. Szilveszter, Homonnay Zsolt, Vágó Zsuzsi, Ottlik Ádám és Szerémy Dániel, valamint Kerényi Miklós Gábor rendező, Duda Éva koreográfus, Makláry László karmester meséltek a szegedi napjaikról, próbáikról és a produkcióról a dóm látogatóközpontjában.Veréb Tamás számára érdekes kihívás a púpos harangozó bőrébe bújni, eltorzított hangot produkálni, de hálás szerep. Gubik Petra Esmeraldaként nemcsak a bizonytalanságait teszi félre a színpadon, hanem még speciális táncórákat is vesz, hogy elsajátítsa a cigánylány ízig-vérig nőies mozgását – az eredményt a nézők tesztelhetik a hat előadás valamelyikén. A Frollo főpapot alakító Szabó P. Szilveszterrel együtt dolgozik a felesége mint táncos és kislánya is, statisztaként: a feleségével 21 éve léptek fel először együtt a Dóm téren.Kocsis Dénes először játszik főszerepet a szabadtérin, Phoebus kapitányt alakítja. Homonnay Zsolt idén túlélte a találkozást a Tiszával, helyette már délelőtt 10-től teniszeztek, most pedig egy röplabdameccset hagyott ott. A három vízköpő egyikét alakító Vágó Zsuzsi elárulta, hogy két társával mindenhová követik Quasimodót, és ahol csak a katedrális feltűnik, ott őket is megtalálják – tehát az első perctől az utolsóig.KERO és Duda Éva közös munkái grandiózus látványvilágot ígérnek – a koreográfus félmosollyal utalt a Tévedések vígjátékára, hogy ugyan több mint kilencven embert mozgat, legalább tevék nincsenek idén. A karmester úgy jellemezte Alan Menken zenéjét, hogy találkoznak benne a klasszikus sokszólamú kórusok és a fülbemászó slágerek – ezt a közönség is meghallgathatta a dómban két főszereplő, Gubik Petra, Veréb Tamás és a musical kórusa előadásában.A résztvevők közül tízen felmehettek a dóm tornyába a produkció színészeivel, és minden pillanatot kihasználva készültek a közös képek az Operettszínház sztárjaival.