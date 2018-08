Meglepődött a Himnuszon tempózás közben a vegyészprofesszor - Több mint százan főztek a halászlevet a Sárgán

Arany, ezüst és bronz



Idén az Arany Bogrács Kupát Balázs János, az ezüstöt, Dohány Attila, a bronzot pedig Dobra Tanás vihgette haza.

„Szerkesztő úr, ezt a pálinkát kóstolja meg!" – ezt a mondatot és a pálinkáspoharat a kezében tartó embert próbáltam elkerülni reggel kilenctől, kevés sikerrel. Augusztus 20-án ismét megrendezték a XIII. Tisza-parti Szent István Népünnepélyt, amelyet halászléfőző versennyel kötöttek össze. Miklós Mihály, a tápéiak baráti körének nevében 140 darab saját fogású keszeggel látta vendégül a korán érkezőket reggelire és a többieket előételre. A tápéi csapat főzője aztán 35 kiló pontyból készített halászlevet.– Többszörösen díjnyertes halászléről beszélünk, most is remélem, hogy a dobogó közelébe kerülünk. De nem ez a lényeg, hanem a baráti társaság és az együttlét – mondta a főzőmester. Az ő szavait erősítette meg a rendezvény ötletgazdája és szervezője, Kohári Nándor, a Rákóczi Szövetség szegedi helyi szervezetének alelnöke, aki azt mondta, egy olyan családias rendezvényt szerettek volna létrehozni, amelyen baráti társaságok, családok jöhetnek össze Tápéról, Petőfitelepről és a Tömörkény István Üdülőtársulattól, és jól érezhetik magukat. Az egykori önkormányzati képviselőnek 2006-ban pattant ki a fejéből az ötlet. Az első alkalommal csak 17 bográcsban rotyogott az étel, tavaly és tavalyelőtt már több mint kétszázan jelezték részvételüket. Idén 167 csapat nevezett a halászléfőző versenyre.Árpás Mihály tápéi galambásznak két hobbija van, a galambok és a horgászat. Ez utóbbinak hódolt hétfőn, amikor tizenharmadik alkalommal állt a bogrács mellé és főzött egy jó kis halászlevet. – A halászlé pontyból készül, de az alaplében van törpeharcsa, keszeg és kárász is – sorolta a mester.Az egyik csapat igazán kitett magáért. A halból készült étel mellett Fülöp Erika hagymával és gombával együtt sült kacsamellet és csirkecombot is készített.A jó hangulatról a zenészek mellett Plesi, azaz Pleskonics András, az erre a napra halmoderátorrá változott műsorvezető gondoskodott a Ruzsa Sándor Népdalkör és Citerazenekar, valamint Polgár József muzsikája mellett.A délelőtt folyamán Hannus István vegyészprofesszor is feltűnt úszónadrágban, aki elmondta, hogy néhány éve gyanútlanul úszott a Tiszában, mint minden reggel, amikor megszólalt a Himnusz. – A halászlevet szeretem, de ezen a rendezvényen nem szoktam részt venni – mondta a professzor.– A szentelés által a kenyér a testi és lelki fejlődésünk részévé válik – fogalmazott délben tartott Szent István-napi áldásán Máté János, Szeged-Tápé plébánosa. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő rövid beszédet ígért, majd hosszasan beszélt az államalapítást érintő történelmi változásokról. – Köszönjük a magvas mondatokat, amelyekkel jövő ilyenkorig is elleszünk– köszönte meg a nagy ívű gondolatmenetet Plesi, majd késő délutánig újra a muzsika vette át a főszerepet a betonhajónál.