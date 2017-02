Meglökte, megrúgta és megcsípte az ellenőröket

A vádirat szerint tavaly márciusban két jegyellenőr szállt fel egy helyi járatos buszra a Sportcsarnoknál. Miután megkezdték az utasok ellenőrzését, a vádlott őket a buszsofőr felé indult, hogy jegyet vásároljon. Az ellenőrök közölték vele, hogy pótdíjat kell fizetnie, és át kell adnia személyazonosító okmányait is. A férfi közölte az ellenőrökkel, hogy inkább leszáll. A első ajtón ez nem sikerült neki, a második ajtó felé indult el, s az útjában álló egyik ellenőrt mellkason lökte, aki a busz ülései közé esett. Mivel a vádlott a második ajtón sem tudott leszállni, ezért a másik ellenőrt is mellkason lökte, majd sípcsonton rúgta, és maga után húzva a busz hátsó ajtajához ment, ahol sikerült kiszabadulnia az ellenőr fogásából és leszállt. A bliccelő ezután bement egy belvárosi áruházba, melynek ajtaja előtt a két ellenőr megvárta. Közben másik két ellenőr is az áruház elé ért, és közös erővel próbálták visszatartani a boltból kilépőt a rendőrök kiérkezéséig. A vádlott erre szidalmazás közepette leköpte őket, megcsípte az arcukat, valamint a zsebéből papírpénzt vett elő, és a bankjegyet az egyik ellenőr arcába nyomta.