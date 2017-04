Megmentették Miruna életét a szegedi orvosok

„Nem tudunk rajta segíteni". Ezt mondták a 9 éves Miruna édesanyjának a kolozsvári orvosok tavaly nyáron, és széttárták a kezüket. A romániai kislánynak sürgősségi műtétet javasoltak, ám hozzátették: ők ezt nem tudják elvégezni. Az, hogy csütörtökön egy egészséges kislánnyal és egy mosolygós édesanyával találkozhattunk, a szegedi orvosoknak köszönhető. Miruna a Nagyszalonta melletti Tulcában él szüleivel és nővérével.Kétnapos korában derült ki róla, hogy szívproblémával született: a bal kamrában lévő billentyű súlyos rendellenességgel alakult ki.– Kolozsvárra küldték vizsgálatokra, két hónapot töltöttünk ott – mesélte az édesanya, Indrie Laura Corina . – Az ottani professzor azt mondta, túl rizikós eset, ezért végül hazaküldött bennünket, két hónappal később viszont Marosvásárhelyen mégis elvégeztek rajta egy operációt.A kislány aztán jól is volt, tavaly nyáron is csak egy kontrollvizsgálatra ment vissza a kórházba. Ott azonban kiderült, hogy súlyosbodott az állapota, és sürgősségi műtétre van szüksége. Csakhogy az intézményben ezt nem tudták megoldani.– Bár akkor teljesen összeomlottam, egy szülő soha nem adja fel – mondta az édesanya. Egy ismerősétől hallott a szegedi gyermekklinikáról, illetve a Rotary Gift of Life – Ajándékozz életet programjáról, amellyel határon túli szívbeteg gyerekek műtétjeit támogatják. Január elején felvette velük a kapcsolatot, két hónappal később pedig már el is végezték az itteni szakemberek a műtétet.– Mivel fennállt a hirtelen szívhalál veszélye, a műtét sürgető volt. Szerencsére még a kanyaró miatt elrendelt zárlat előtt fel tudtuk venni a klinikára Mirunát, így nem kellett heteket várnia – mondta el Katona Márta , az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ kardiológusprofesszora. Hartyánszky István , a szegedi szívsebészeti osztály professzora elmondta, a szívbillentyű rendellenessége miatt súlyos szűkület alakult ki, ezzel műtötték meg a kislányt annak idején Marosvásárhelyen. Csakhogy az operáció után is egyre több vér folyt vissza a szívkamrába, annak egyre többet kellett dolgoznia, amit már nem bírt. – Az egyetlen megoldás az volt, hogy kicseréljük a billentyűt, csakhogy a gyártott szívbillentyűk gyerekek számára túl vastagok – magyarázta a szívsebész. Ő kezdett el Magyarországon alkalmazni egy új eljárást – végül ezzel mentették meg a kislány életét.A műtét során a beteg billentyű helyére a tüdőverőér billentyűjét ültették be, azt pedig egy donorbillentyűs érrel helyettesítették. A műtét során a koszorúereket is ki kellett szedni, és azokat a beültetett érbe visszaszárazni. A közel ötórás operációt Bogáts Gábor egyetemi docens végezte el. A két szegedi szakember háta mögött már közel 150 ilyen műtét van – Európában sincs sok centrum, amelynek nagyobb tapasztalata lenne ebben a módszerben.– Amikor betolták a műtőbe, éreztem, hogy minden rendben lesz, mert jó kezekbe került. És egyébként is: Miruna kicsi korától harcias alkat – fogalmazott az édesanya, aki ennek ellenére még mindig nem hiszi el, hogy kislánya egészséges életet élhet. Alig másfél hónappal az operáció után a csütörtöki kontrollvizsgálaton az orvosok mindent rendben találtak, a kislány pedig már most láthatóan hízik, és többet is tud pihenni. – Nem is lehet szavakba önteni, mennyire megváltozott – sírta el magát az asszony, aki nem győz eléggé hálás lenni a szegedi szakembereknek, illetve a rotarystáknak, akik a több mint 10 ezer eurós műtéti költséget kifizették. Ő ugyanis ezt a pénzt biztosan nem tudta volna előteremteni.A programban minden szívműtött gyermek „keresztszülőket" kap. Mirunát a mosonmagyaróvári és soproni klubok karolták fel, amelyeknek képviselői ajándékokat hoztak a kislánynak, és már meg is hívták a két városba, hogy családjával együtt nyáron töltsön el náluk egy kis időt.