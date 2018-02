Megmenthetjük a kiserdőt - elvarázsolta a nézőket a félőlény

Elcsépelt, de igaz, hogy a jó mese az élet tükörképe. Békés Pál 1991-ben született A Félőlényére pedig tökéletesen igaz ez az állítás: nem kell gyakorló szülőnek lenni, hogy megértsük, miért fontos akár meseszinten megmutatni a gyerekeknek, hogy a szörnyek közé beállni egyszerű – jónak maradni, az az igazi kihívás.Nemcsak a felnőtteknek is elgondolkodtató történet viszi el a hátán a darabot, hanem végre minden összehangoltan működik – a gyerekdarabnál is nagyon fontos látványvilág kellően mesei és kreatív Varjas Zsófi jóvoltából, Várkonyi Mátyás zenéje, dalai könnyen megjegyezhetők, befogadhatók, a színészek pedig úgy játszanak, hogy még felnőttként is elnevetjük magunkat.Tóth Miklós rendező, mint egy jó karmester, összefogta az egész produkciót: épp annyi ötletességet vitt bele, amennyit a gyerek még be tud fogadni, a kísérője pedig nem a félretett munkáján gondolkozik.A címszereplőt Borsos Beáta alakítja – ahogy haladunk előre a történetben, úgy színesedik a főszereplő karaktere is, Félőlényből Élőlénnyé alakul a mozgalmas második felvonás során. A kiserdő lakói közé tartozik az örökösen pakolászó Rakonc, akit Csorba Kata játszik megannyi kedves gesztussal.Barátait, Porhanyt és Csupáncot Gömöri Krisztián és Hodu Péter formálja meg: a komikus trió feldobja azokat a jeleneteket is, amikor a beszélgetésekből próbálja kihámozni a közönség a mese kereteit.A szörnyek közül visszatérő Csatang szerepe remekül áll Ferencz Nándornak: jól keveredik benne a becsvágyó rém és az egykori barát, aki egyszerre kedves és vészjósló. Bánvölgyi Tamás, azaz a felvételi iroda szörnyének lényege, hogy minél kevésbé rémisztő, annál mókásabb – ez a három próbatétel után tetőzik, amikor megpróbál ráijeszteni a Félőlényre.Az időnként félelmetes, kicsit szimbolikus, helyenként szinte abszurdba forduló próbatételek csúcsa Lidi, a náthás lidércfény feltűnése – a gyerekek csak kapkodják a fejüket, hány helyen tűnik fel a csábos láng. A felnőttek pedig inkább prózai dolgokat láthatnak a kiserdő lakói vagy a Csatangból lett szörnynagy mögött – nagynak gondolt főnököt, vezetőt, félelemben tartott kisembereket, értéktelennek kikiáltott értelmiséget.Isteni szerencse, hogy ez csak egy gyerekdarab, amit nem véletlenül fedeztek fel maguknak külföldön is. Arra mondjuk kíváncsi lennék, hogyan ültették át angol nyelvre Békés Pál nagyszerű nyelvi leleményeit, amelyek a mese kedves humorát adják.A Félőlényt szerethetik a kicsik, mert egy izgalmas mese, jópofa dalokkal, rutinos színészekkel. A felnőttek pedig túlléphetnek azon, hogy ők most óvodás-kisiskolás gyereket hoztak, és elkezdhetnek a mesemondó fejével gondolkozni: mennyi minden gyűlhetett fel benne, mire leírta ezt a történetet?Fotó: Kuklis István