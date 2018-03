Megmutatják a bíróságok történetét

A kiállítás két részből áll: a földszinten a helyi anyagok láthatók, ráadásul úgy állították össze azokat, hogy szinte mindenkit érdekelhet. Hámori Attila úgy fogalmazott, hogy a populárisabb anyagokat tették oda, mert ott lényegesen többen megfordulnak, mint a második emeleten, ahol jórészt az OBH anyagai láthatók.A kiállítás szervezői sok eredeti dokumentumot gyűjtöttek össze: meg lehet nézni például egy olyan ítélet eredeti példányát, amelyik két bíró párbajozásáról szól. De összeállítottak egy kommunikációs „részt" is, ahol az ősrégi írógépektől egészen a mai számítógépekig, és a bakelittelefonoktól a legmodernebb mobiltelefonokig megtekinthetők a bíróságok által is használt elektronikai eszközök is.A földszinti tárlók minden hétköznap megnézhetők 9 és 16 óra, pénteken pedig 9 és 13 óra között, míg a dísztermi kiállításrész március 9-én, 14-én és 23-án 9 és 12 óra között nyitott a nyilvánosság előtt. Kérésre azonban csoportokat más időpontban is tudnak fogadni.