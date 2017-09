Megmutatták Ópusztaszeren, mivel töltötték a békeidőt a honfoglalók - GALÉRIA

– Nagyon tetszett a vetélkedés. Csak Ópusztaszerre jöttünk anyukámékkal – mesélte az emlékpark szombati honfoglaláskori lovasbemutatója után Dominik. A 10 éves fiú a felvidéki Rozsnyó mellől háromnapos hosszú hétvégét töltött Magyarországon a családjával. Miközben bátran megsimogatta az előadásban szereplő lovakat, Picúrt és Kószát, édesapja megjegyezte, náluk a pénteki Nagyboldogasszony napja munkaszünet, ezért mozdultak ki messzebbre.A lovas produkció öt szereplője elsőként ügyességi feladatokat oldott meg. Kézben tartott karikába igyekeztek beletalálni, majd fokossal céloztak bábukra. Úgy láttuk, néha taktikai megbeszélésre is szükség volt a hátas és lovasa között, hiszen csak úgy érhettek el sikert, ha az állat nem keresztben, hanem nyílegyenesen ügetett.A társulat azt is megmutatta, milyen lovas játékokkal mérték össze rátermettségüket honfoglaló nomád eleink békeidőben a jurta körül. Gyorsasági versenyt vívtak egy kendőért, miközben a segítőjüknek földi hívságokat ígértek a részrehajlásáért cserébe. Egymást is ugratták: „Ne aludjál, legény!" „Ha nem indulsz egyszerre, nem kapsz vacsorát."Az egy szem fiatalember és a négy lány birkabőrhúzásban is megmérkőzött, természetesen szélsebes vágta közben. Végül mind egymás ellen küzdöttek, ki tudja a többiek elől megszerezni és kitűzni a trófeát. A virtuskodás végén kupát emeltek a győztes és a nézők egészségére, majd a szarukba töltött vízzel egymást öntötték nyakon.