Megműtötték a játszótéri odvas juhart

De ahogy a korral az emberek gyengülnek, úgy a fák is: műtétre lehet szükségük ahhoz, hogy tovább éljenek. Makrai László , a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, ezért áll most a fa egy hatalmas odúval a „hasában".– Az ezüstjuhar a korral járó gombás, majd bogár- – cincérlárva- – károsítást követően meggyengült. A „belgyógyászati" vizsgálat azonban rámutatott, hogy nem kell kivágni – mondja, és hozzáteszi, a fertőzést meg tudták állítani üregeléssel és sebkezeléssel, valamint a korona könnyítésével és csonkolásával. – A fa így még akár 10 évig életképes lehet, de kontrollvizsgálatra azért „járni kell vele" – teszi hozzá, hiszen fontos, hogy amint veszélyessé válik, cselekedni tudjanak.A gyógyulásnak a fán kívül valószínűleg a játszótér közönsége örül a legjobban. Mióta ugyanis így áll a helyzet, a hatalmas odú a gyerekek játszóhelye lett. Többen is elférnek benne, és nem is hagyják ki a lehetőséget. Szeretnek bebújni a felnőttek elrejtésére is képes üregbe.Hasonló sorsra jutott a Széchenyi téri „disznós" platán is, tudjuk meg Makrai Lászlótól. – Ennél a fánál szintén erős üregelést és sebkezelést kellett végezni egy korábbi fagyás gombásodása miatt – avat be, és felhívja rá a figyelmet, hogy ez egy nagyon költséges eljárás, amit az idő is meghatároz, így sajnos minden fát nem lehet ezzel a módszerrel megmenteni.