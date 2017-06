Megműtötték az urológián a skálás gyilkost

Nem bocsátották feltételes szabadlábra



Bene Lászlóról legutóbb 2016. szeptember 8-án írtunk: arról számoltunk be, hogy az akkori szakértői vélemény alapján a büntetés-végrehajtási bíró 2016. szeptember 7-én nem bocsátotta feltételesen szabadlábra a sorozatgyilkosságért életfogytiglanra ítélt férfit. Ezt a következőkkel indokolta a bíró: „Nem következett be olyan mértékű változás Bene László személyiségszerkezetében, amiből arra lehet következtetni, hogy szabadulása után törvénytisztelő életmódot folytat, és a bűnismétlés veszélye is fennáll".

Rosszullét miatt pénteken a Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztályra szállították Bene Lászlót, az egykori budai Skála Áruháznál történt pénzszállítórablás és gyilkosság egyik, több mint húsz évvel ezelőtt életfogytiglanra ítélt elkövetőjét.Bene Lászlót a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a budai Skála Áruház pénzszállító autójának kirablása, valamint több ember, így egy 23 éves egyetemista és két vadász életének kioltása miatt.A 65 éves Bene pénteken rosszul érezte magát, először nem tudták, mi a baja, és megfigyelésre bent tartották. A férfit, akit végig két fegyőr őrzött, végül az SZTE ÁOK Urológiai Klinikájára szállították, ahol rövid időn belül megoperálták.Azt nem sikerült megtudnunk, milyen veseproblémái voltak a fogvatartottnak. Nem volt életveszélyben, de sürgős beavatkozásra volt szükség.Érdeklődtünk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságánál, ahol Orosz Zoltán őrnagy, a kommunikációs főosztály szóvivője azt mondta, kérdéseink bűnügyi személyes adatnak minősülnek, ezért ezekről nem áll módjukban információt szolgáltatni.Információink szerint Benét azóta Tökölre, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházba szállították, és jelenleg is ott ápolják.