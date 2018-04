Megműtötték Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét: saját őssejtjeivel kezelték - galéria

Igor, a Szegedi Vadaspark 13 éves szibériai tigrise évek óta ízületi problémákkal küzd. Állapotán már próbáltak a hagyományos, gyógyszeres kezeléssel segíteni, ez azonban nem sok sikert hozott. Egy különleges beavatkozástól azonban most azt remélik, hogy az állat ismét fájdalmak nélkül élheti mindennapjait.– Egy konferencián hallottunk a Lipogems-eljárásról, az ezt meghonosító cég képviselője pedig felajánlotta, hogy ingyen elvégzik Igoron ezt a beavatkozást – mesélte Veprik Róbert , a vadaspark igazgatója. Hozzátette, mivel olyan kezelésről van szó, amelynek minimális a kockázata, nem szólt semmi az ellen, hogy így próbáljanak meg könnyíteni Igor életén.A technológiát a humán gyógyászat számára 2010-ben fejlesztették ki Olaszországban. – Olyan ízületi problémákkal küzdőknek nyújt 100 százalékban természetes segítséget, akiknek más konzervatív kezelések már nem segítenek, a protézis beültetés még nem javasolt, életminőségüket ugyanakkor már csak folyamatos fájdalomcsillapítással lehet fenntartani – mondta el Veres József , a Metropolitan Consulting Kft. ügyvezetője. – Magyarországon 2016 óta elérhető ez az eljárás, Szegeden most vágnak bele az egyik magánklinikán. A tapasztalatok nagyon jók: 75-90 százalékos a siker aránya. Olyan életminőség-javulás érhető el vele ortopédiai problémáknál, a plasztika és az autoimmun betegségek területein, amelyek a mindennapi életet könnyítik meg a betegek számára.A beavatkozás során zsírszövetet szívnak le, ebből nyerik a regeneráló sejteket, amelyeket aztán a problémás területre visszafecskendeznek. Az állatgyógyászatban nálunk tavaly ősz óta elérhető ez az eljárás, amelyet eddig házi kedvenceknél és lovaknál alkalmaztak. Kelet-Közép Európában egyetlen állatorvos végzi ezeket a műtéteket: Gippert Róbert , aki Kaposvárról érkezett, hogy Igoron is segítsen.A tigrist, miután testvérétől, Borisztól elkülönítették, lövedékkel altatták el. Heten emelték fel a platós kocsira, ami átszállította az oroszlánházba, ahol berendezték a műtőt. Nagy beavatkozásról azonban szó sem volt. Mint megtudtuk, humán gyógyászatban el sem altatják ehhez a pácienseket. Igor viszont nyilvánvalóan nem tűrte volna túl békésen sem a nagy médiaérdeklődést, sem azt, hogy tűvel szurkálják. A terület leborotválása és fertőtlenítése után sóoldattal töltötték fel a zsírszövetet, hogy az fellazuljon, és ki lehessen szívni. A levett szövetet egy szerkezetbe helyezték, ahol gravitációs eljárással kiszűrték a szükséges sejteket, amelyeket aztán visszafecskendeztek a megkopott ízületbe. A tigris egy óra elteltével már mehetett is vissza helyére, ahol aztán nyugodt körülmények között ébredezhetett.– Picit változtatni kellett az eljáráson, és szükség volt némi improvizációra is, hiszen nagyobb felületek vannak egy tigrisen, mint egy kutyán vagy macskán – mondta a beavatkozás végén Gippert Róbert. Arra a kérdésre, nem félt-e, hogy a páciens idő előtt felébred, mosolyogva annyit mondott: cirkuszi oroszlánt és medvét is operált már. Ilyenkor természetesen megtesznek minden óvintézkedést.Ha minden jól megy, Igor állapotában már néhány napon belül látható változás indul meg, 4 hónapon keresztül pedig folyamatosan javul majd. Az állatot a látogatók néhány nap múlva láthatják ismét a kifutóban.