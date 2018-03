Megnéztük a szegedi lavinaveszélyt és óriáspocsolyákat is találtunk - fotók

A szegedi lavina néhány nappal ezelőtt. Fotó: olvasó-tudósító/Kovács Andor

Fotó: olvasó-tudósító/Konkoly Angéla

Az esti eső megtette a hatását: gyorsan elolvadt a nagy mennyiségű hó jó része, ami a tél utolsó és a tavasz első napjaiban leesett. Szerdára elérkeztünk az olvadás azon fázisába, amikor mocskos hókupacok emlékeztetnek a távozó télre. Az egyik mocskos hókupacot célzatosan kerestük fel a Párizsi körúton, ugyanis kiderült olvasó-tudósítónk jóvoltából, hogy ha hegyünk nincs is, van lavinánk! A "Vigyázat lavinaveszély" felirat a táblával még mindig kint van, ahogy a méretes hókupac sem olvadt még el, amelybe beleszúrták a táblát. Megnéztük, a tetőn van hófogó: ezek szerint vagy nem onnan esett le, vagy ennyi hóval már nem bírt.A legnagyobb hókupacok versenyén a Mars térről és a Széchenyiről indulnak nevezők, ahol már épül a toros pálinkafesztivál helyszíne - a körhinták környékén még némi hó is van -: a legmocskosabb különdíját a Széchenyi közepe táján találhatónak ítéltük oda. A legkreatívabb pedig a Nagyáruház előtt található, ahol egy kis padot építettek be a hóbuckába.A tetők már teljesen tiszták, tehát attól nem kell félnünk, hogy valami a nyakunkba szakad, de jó, ha a lábunk elé nézünk. Némelyik járda, lépcső még latyakos, elcsúszhatunk. Igazságot szolgáltatunk azoknak a buckáknak is, amelyek nem érték meg a versenyt: pocsolyavadászatot is tartottunk. A Mars téren találtunk egy háztömbnyi hosszúságút, valamint egy telefonfülkét, amely vízben áll - aki nem mobilt használ, húzzon gumicsizmát, mielőtt lemegy telefonálni. A Stefánián szépen tükröződnek a fák, de elsüllyednek az emberek, a Roosevelt téren pedig aquapark nyílt azoknak a gyerekeknek, akik az átlagosnál jobban szeretik a kalandot. Az Aradin meg a jegyautomatát vette körbe az ár.Kiolvadt, ami eddig jótékonyan rejtőzött a hó alatt, az úgyis befedi jelszóval: tavaly például egy egész szatyor virslit találtunk így a ház előtt. Idén került elő pezsgősüveg és töméntelen mennyiségű sörösdoboz - az időjárás pont megfelelt a pótszilveszterezésre. Aranyozott bakancs és elegáns női cipő bukkant elő a vasútállomás környékén: nem hiányzik valakinek? Valami titkos rituálé keretében mászkáltak nők Szegeden a hóban úgy, hogy az egyik lábukon nem volt cipő? Személyes kedvencünk egyébként a papírzsebkendő, ami úgyis fehér, és nem látszik a hóban - utána látszik, és gusztustalan.Ez a fiatalember viszont valószínűleg nem elvesztette a nadrágját: a lenge öltözködés a tavasz közeledtét jelzi. Olvasó-tudósítónk, Konkoly Angéla a Szegeden láttalak facebook oldalra töltötte fel fotóját a merész kora tavaszi viseletről - bár éppen a napokban írtunk