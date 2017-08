Megnyílt a tizedik Hungarikum Fesztivál - Magyar termékek jubileumi ünnepe

Pénteki program

A Partiscum Mobil Planetárium vasárnapig egy 8 méter átmérőjű, 50 fő befogadóképességű mobil planetáriummal lesz jelen a rendezvényen. Ma 17 órakor a Dél-alföldi Harmonika Barátok Klubja, 18 órától a Szegedi Tiszavirág Citerazenekar lép fel. 19 órától a Slam Poetry Kwartett, majd 20.30-tól a Rozsdamaró zenekar koncertezik.

– Ezek meg angolul alkudoznak! Megkérdeztem tőle, hogy te is cigány vagy, testvérem? – viccelődött a Hungarikum Fesztivál nyitónapján, csütörtök délután az ország első cigányvendéglőse, Ásós Géza. A külföldi pár végül kifizette, majd jó étvággyal elfogyasztotta az ételt.A Széchenyi téren idén tizedik alkalommal rendezik meg a minőségi magyar termékek kiállítását és vásárát. A megnyitón Szabó Sándor országgyűlési képviselő a legvonzóbb fesztiválvárosnak nevezte Szegedet. – Változatos zenei, gasztronómiai, színházi programokat kínál a város, ahol mindenki megtalálja a neki tetsző programot. Szeged a tizedik leglátogatottabb turisztikai célpont az országban, idegenforgalmi adóbevétele tavaly 150 millió forint volt – hangsúlyozta a képviselő.– Egy jó fesztiválhoz rengeteg hozzávaló kell, csakúgy, mint egy pörkölthöz.Kellenek a kiállítók, akik sokadik alkalommal szavaztak bizalmat nekünk, szükség van a közönségre, barátokra és olyan fellépőkre, akik a közel 40 fokban is hagyományos viseletben szórakoztatják a közönséget. Barátok és fesztiválok nélkül lehet élni, de nem érdemes – fogalmazott beszédében Elekes Zoltán fesztiválszervező, majd a Tápéi Hagyományőrző Egyesület adott műsort.Az első elégedett fesztiválozók a Sebők testvérek voltak, akik már délután csülköt fogyasztottak, amit két palack hideg rozéval öblítettek le. A két és fél éves Gulyás Eszter sem aprózta el a fesztiválozást: lecsós húsos káposztát csipegetett bodaggal, azaz cigánykenyérrel. A finomságok mellett házi sörök, pálinkák, borok és minőségi kézműves magyar termékek is megtalálhatók a Széchenyi téren vasárnapig.