Megnyílt Szabó Péter tárlata a DÉMÁSZ Galériában - fotók

A tárlat Szabó Péter képzőművész műveiből áll, aki egyúttal a Nemzeti Közművek munkatársa is. Az ősi jelképeket idéző, színpompás kiállítás munkáit megfigyelve könnyen elszalad az idő: a festményekben és a plasztikákban annál több részletet fedezhet fel a közönség, minél tovább figyeli azokat. Jelképek, formák és színek részletgazdag játéka és formabontó, határokat feszegető stílus jellemzi Szabó Péter munkáit, amelyekbe a mondanivaló mellett olykor humort is vegyített az alkotó. A megnyitón a kiállított művek hangulatához illő performance-szal a szolnoki Sötétkamra Improvizációs Műhely is közreműködött. A kiállítás december 11-éig tekinthető meg.