Megnyitott a Vedres Sörkert - fotók

A 20. évét kezdő rendezvény idén teljesen megújult: modernebb megjelenést kapott és kínálatában is nyitott a fiatalabbak felé. Nincs már zárt sátor a területen, a színpad két oldalán sorakozó sörpadok így jóval szellősebb hatást keltenek. A tér fölé pedig lampionok és színes égők kerültek, mely sötétedés után hangulatos közeget varázsolnak az iskolai udvarból.

A kínálatban tíznél is több féle csapolt sör szerepel, de van kitelepült konyha is, így akár meleg ételt is lehet kérni. Újdonságként pedig koktélok is szerepelnek az itallapon.

Kovács Attila tulajdonos elmondta, jelenleg 880 ülőhely van a téren, ezt azonban a közeljövőben még bővítik - a padok mellett elegánsabb ülőbútorok is helyet kapnak majd a rendezvény helyszínén.

A Verdres Sörkert augusztus 20-ig tart nyitva.