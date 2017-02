Megoldódott a rejtély - termálkút gáztalanító tartálya robbant fel Domaszéken

Információink szerint egy domaszéki kertészet termálkút egyik gáztalanító tartálya robbant fel a település külterületén. A szomszédságban még az óra is leesett a falról, akkora ereje volt a robbanásnak. Egy, a közelben lakó olvasó is megerősítette az információt, azt írja, az úgynevezett Börcsök úton történt az eset.



"Domaszéki lakos vagyok, reggel a robbanásra ébredtünk, nagyon megijedtünk. Az egyik özösségi oldalon a domaszéki lakosok örében azt mondják, hogy egy domaszéki tanyán robbant fel a meleg vizes tartály." - írta e-mailben olvasónk, Szűcs Beáta.



Röszke irányából hallatszott a robbanás, utána 1-2 percig susogás hallatszott, mint ha engedne a gáz valahol - írta olvasónk. - "Arra ébredtünk fel hogy a polcon a poharak örömpölnek és remeg az ajtó. Félelmetes volt! A örnyéken a kutyá is ugatásba kezdtek. Tavaly nyáron, amikor a vadászgépek Szeged felett át lépté a hangsebességet, ahhoz tudom hasonlítani."

A Csongrád megyei katasztrófavédelem sajtószóvivője elmondta: a katasztrófavédelemhez nem érkezett bejelentés. Domaszék polgármestere, Kispéter Géza sem tudja, mi történhetett, de kollégánknak elmondta: ő is kiszaladt az utcára a robbanásszerű hang hallatán. A bordányi, dorozsmai facebook csoportokban is téma a rejtélyes hanghatás, sokan találgatják, mi lehetett. Szatymazon is lehetett hallani, és egy olvasónk jelezte, hogy hallotta Szegeden is.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk: Domaszék több pontjáról is érkezett a rendőrségre bejelentés, hogy robbanást hallottak. A járőrök kimentek, de nem találtak semmit, ami miatt intézkedni kellett volna.Tavaly nyáron Gripenek hozták a frászt Szeged népére . Kérdéseinket most is feltettük a Honvédelmi Minisztériumnak: amint választ kapunk, frissítjük cikkünket. Ha Ön tud valamit a mai rejtélyes robbanásról, írja meg a tudosito@delmagyar.hu e-mail címre!