Megosztja olvasóinkat a Fekete sas utcai parkolás

A biciklisek köszönik



– A bevezetés után lecsengett a visszhang, hozzánk balesetről nem jött jelzés – mondta Nagy Sándor. A városfejlesztési alpolgármestertől megtudtuk, a kerékpárosok éppen a héten jeleztek vissza, hogy bevált az új rendszer, és köszönik. Ahol valamilyen aszfaltozás, újrafestés lesz, meg fogják nézni, hogy az adott utcában érdemes bevezetni az új parkolási rendet vagy sem.

– Nem tud úgy háttal ferdén beállni az autós, hogy ne menne rá a kerékpárutat elválasztó sárga záróvonalra, ami normál esetben 30 ezer forintos büntetés lehetne – mondja az Fekete sas utcai üzlet bérlője a szeptember végén bevezetett új rendszerről. Hozzáteszi, legutóbb egy idősebb kerékpáros hölgy egyszerűen legengszterezte, pedig nem volt igaza. A lapunkat megkereső, vendéglátóhelyet üzemeltető fiatalemberből dől a panasz. – A biciklis szinte soha nem áll meg, és kikerül, amerről tud. De az autósok is türelmetlenek.– Nem szívesen várják meg az ügyetlenkedő, második kísérletre ferdén és háttal beálló sofőr manőverét, hanem kikerülik, ha elférnek – mondja felháborodva. Egy fordítva beálló kocsi a minap majd betörte a kirakatát tolatás közben.Elsőre furcsa volt Szegeden, hogy az egyirányú utcában, ferde parkolásnál nem orral áll be az üres helyre az autós, hanem tolatva, de évek óta van már rá példa Budapesten. Nálunk a Fekete sas utcában kezdődött a rendszerváltás, amit a kerékpárosok kértek, hogy jobban látsszanak. Így a forgalomba bekapcsolódáskor a jármű vezetője látja az úttesten közeledő autósokat, kerékpárosokat, így nem hajt eléjük. Másrészt a csomagtartók, raktérajtók nem a forgalom felőli oldalra, hanem a járda felé nyílnak, így a közlekedők is nagyobb biztonságban vannak.– Nincs semmi baj ezzel az új parkolási renddel. Szerintem meg kell szokni, és az a titka, hogy óvatosan és pontosan kell beállni – mondja az éppen indulni készülő Valkony Gábor . Hozzáteszi, ő még nem „akadt össze" ebben az utcában kerékpárossal. Tény, sokkal szabályosabban álltak a parkoló autók, mint szűk két hónapja, a bevezetés után egy héttel.Érdekes, hogy a vendéglátóhelytől három üzlettel arrébb dolgozó hölgy szinte szó szerint azt panaszolta, mint a fiatalember, nem állnak meg sem a biciklisek, sem az autósok, hogy segítsék a parkolást. Az utóbbiak könnyen egymásra szaladnak, és egy autóst még megkér az üres helyen túlfutó, parkolni kívánó sofőr, hogy menjen hátrébb, de ha három-négy torlódik fel, reménytelen. Ilyenkor menni kell még egy kört, aminek a végére az a hely rendszerint elkel.Egészen pontosan minden második szavazó elégedett a rendszerrel, igaz, közülük nem mindenki terjesztené ki további utcákra is. Ezt a döntetlent felvetettük a lapunkat megkereső olvasónknak is, szerinte jóval több kerékpáros szavazhatott, mint autós. Ezt mi nem látjuk, az viszont tény, hogy a kerékpárosokat érintő kérdéseinkre a szokásosnál több reakció érkezik.