Megpiszkálták a Csillag téri bankautomatát: az OTP azt ígéri, kártalanítják a pórul járt ügyfeleket, a rendőrség nyomoz

Kísért a Csillag téri ATM szelleme. Fotó: Török János

Szegeden, a Csillag téri SPAR-nál lévő ATM buherált, vagy az volt, és van, aki a Szillérinél is pórul járt – írta csütörtökön egy névtelenséget kérő olvasónk. A Facebookon közzétett bejegyzésében pedig azt írja egy felhasználó, hogy adatot és pénzt lop valaki azoktól, akik a Csillag téri bankautomatát használták. A bejegyzéshez azóta rengetegen hozzászóltak, szinte mindenki panaszkodik. Volt olyan, akinek Chiléből akartak vásárolni a kártyájával, amióta használta a pénzkiadót, de olyan is, aki csak a múlt hónapban használta az ATM-et, de csütörtökön is emeltek le a számlájáról pénzt. Olyan eset is előfordult, hogy az automata nem adta ki a pénzt, de a számláról eltűnt az összeg.

A rendőrségen konkrétan sorba kell állni, hogy feljelentést lehessen tenni, és már a hócipő tele van a sztorival – fogalmaz a férfi, aki szerint ráadásul a rendőrség szerint a tettes vagy tettesek úgysem lesznek meg.

Az OTP Bank Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya viszont azt válaszolta, hogy tudnak a problémáról, és már intézkedtek is.

Többen is azt gondolják, hogy bűncselekmény történt, ami miatt levélírónk szerint néhányan már feljelentést is tettek.Természetesen megkerestük kérdéseinkkel a rendőrséget is. Azt válaszolták, hogy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az Országos Rendőr-főkapitányság egyelőre csak ennyit közölt, a nyomozás érdekeire hivatkozva nem árulhatnak el részleteket.„A további jogtalan tranzakciók megakadályozása rövid időn belül megtörtént. A bank rendőrségi feljelentést is tett, az ügy részleteiről a nyomozás érdekeire való tekintettel egyéb tájékoztatást nem adhatunk. Fontos azonban kiemelni, hogy az ügyben érintett ügyfeleink kártalanítása folyamatban van, őket semmilyen hátrány vagy veszteség nem érheti a történtek miatt" – írta válaszában az OTP.