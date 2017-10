Megrongálta a sírokat a vasárnapi szélvihar: a belvárosi temetőben fák, Dorozsmán sírkövek dőltek ki

– Talán ebben esett a legnagyobb kár – mutatott a temetőben dolgozó Tóth Balázs egy vörös gránit síremléket, amelynek hiányzott a fedlapja, és a sírköve is megrepedt. Ez is rádőlt a fedlapra, és összetörte. Egymillió forintos kár érhette a családot. A hozzátartozók tegnap reggel szállíttatták el az összetört fedlapot. A vihar erejére jellemző, hogy kilapított egy nagyobb szeméttárolót, és felborította a két mobil vécét is.

– Egyelőre ötletünk sincs, mit lehetne csinálni – állt megdöbbenve, tanácstalanul férje és nagyszülei megrongálódott sírja előtt családjával Aradi Ferencné tegnap a dorozsmai temetőben. Virágot hoztak mindenszentekre. A 60-as években készült sírkő a vasárnapi szélviharban rádőlt a fedlapra, összetörve a kővázát is. Nem ez volt az egyetlen összetört, megrongálódott síremlék. Mindenfelé fölborult vázákat, összetört mécseseket, földön heverő csokrokat, cserepeket, koszorúkat láttunk a sok megrongálódott síremlék mellett.– Siralmasan néz ki a kiskundorozsmai temető, brutális károkat okozott a vasárnapi vihar. És éppen halottak napja előtt! – beszélt elkeseredve Molnár Tamás, a Szegedi Testamentum Temetkezési Nkft. igazgatója, akitől megtudtuk, ott legalább 50 sír rongálódott meg kisebb-nagyobb mértékben. A Belvárosi temetőben is nagy fák dőltek ki, elzárva egyes utakat, és a közvilágítás is meghibásodott a viharban. A helyzetet tegnap igyekeztek normalizálni az önkormányzati cég munkatársai.A sírokban esett kárt a hozzátartozóknak kell állniuk – tudtuk meg az igazgatótól –, mert lehet ugyan biztosítást kötni a viharkárra, de 60–80 kilométer per órás szél fölött már nem fizet a biztosító. Vasárnap viszont több mint 100 kilométeres széllökések is voltak.