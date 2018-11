Mégsem dolgozik hiába a szemétgyűjtő önkéntes: kukát raktak Algyőnél a 47-es út két buszmegállójába

Megint van kuka ebben a megállóban. Az is eredmény, ha a buszra várakozó emberek nem dobják el a szemetet. Fotó: Karnok Csaba

A busztársaság helyett végül az önkormányzat rakott kukát két megállóba. Fotó: Karnok Csaba

„A buszmegállókban is van szemét, mert kukák nincsenek" – tette szóvá Gávelné Tóth Irén, az a nyugdíjas szakács, aki a 47-es melletti kerékpárút mentén összegyűjti és a hulladékudvarba viszi a biciklisek, autósok által eldobált szemetet Most az algyői Téglás utca és a 47-es főút körforgalmánál lévő két megállóban fából készült, masszív szemétgyűjtő edény függ az oszlopon. Benne zacskó. Az algyői önkormányzat cége, a Gyeviép Nkft. szerelte föl és üríti ezeket hetente kétszer, az önkormányzat megrendelésére. Molnár Áron polgármestertől tudjuk, egy korábbi lakossági fórumon már szóvá tették a szemétgyűjtők hiányát. Az önkormányzat ezek után tárgyalt a buszokat közlekedtető DAKK-kal, de végül úgy tűnt egyszerűbbnek, ha átvállalja ezt a feladatot. Már megrendelték a kukákat, amikor az Irénről szóló történet megjelent az újságban. Az önkéntes munkáját is számon tartják az önkormányzatnál. Irénről szóló cikkünket az algyői polgármester megosztotta a Facebookon, és fölajánlotta az önkormányzat segítségét a munkához. A kerékpárút és a főút melletti hulladék összegyűjtése ugyanis szintén állami feladat. Ezt – anyagi, emberi lehetőségeihez mérten – meg is szokta oldani a Magyar Közút. Jó néhány helyen hétről hétre újból telepakolt illegális lerakóhelyeket kell eltakarítani. Algyő és Szeged között nem ilyen rossz a helyzet, de azért, ha Irén elindul biciklivel, egy zacskó sosem elég arra, amit gyűjt.– A cikk megjelenése után sokan gratuláltak, és ez jólesett. Nem pénzért vagy jutalomért, hanem azért csinálom, mert jólesik látni, hogy tudok változtatni a környezetemen és hatni az emberekre – mondta Irén. Tervezi, hogy a szemetelőket szelíden rendre utasító táblák kihelyezéséhez kér engedélyt a Magyar Közúttól.A buszmegállókban egyébként régen volt szemétgyűjtő edény, utoljára zöld műanyagból. Meggyulladt és szétolvadt. Vagy szándékosan lobbantották lángra vagy a rendesen el nem nyomott cigarettacsikk okozta a tüzet.