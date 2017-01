Mégsem ették meg a zákányszéki templomot

– Annyira gyönyörű és szép, hogy sajnálnánk tönkretenni és megenni – kezdte Makráné Vass Éva, a zákányszéki iskola negyedikeseinek osztályfőnöke.

A helyi templom kicsinyített mását készítette el mézeskalácsból Bodó Tünde, aki összesen 25 órát dolgozott az édességen (2016. december 27.: Megeszik a templomot ). A tavalyelőtti mézeskalácsot Tünde fia, Török Bence és osztálytársai fogyasztották el az első tanítási napon jó étvággyal. A terv az volt, hogy ez az alkotás is hasonló sorsa jut, de végül a gyerekek – némi osztályfőnöki ráhatásra – meggondolták magukat, és megkegyelmeztek a finomságnak.A mézeskalács templomot a rajzórákon és fogalmazások írásához is felhasználják majd, de a tervek közt szerepel az is, hogy felépítik köré Zákányszék makettjét. Az édességet végül a jövőben elkészülő hittan tanteremben helyezik el.

Nem maradtak végül mézeskalács nélkül a negyedikesek, osztályfőnökük gondoskodott a finomságról, ami nagyon ízlett nekik. Az osztály nevében Fodor Bence köszönte meg Tündének az alkotást, majd kérdéseket tettek föl neki a gyerekek. Azt, hogy az idei adventkor mit készít, nem árulta el Tünde. Annyit mondott csak, „ihlet, kedv és idő" kell hozzá.