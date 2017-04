Mégsem kell engedély a háztartási kutakra

Ezt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a csütörtöki kormányinfón. Itt azt is elmondta, hogy főként a Homokhátságon élőket érintette volna kedvezőtlenül a tavaly módosított jogszabály, mivel itt sokan tanyákon élnek, ahol az egyetlen ivóvízhez jutási lehetőséget a kút jelenti, mivel egyáltalán nincs vezetékes víz.A térség országgyűlési képviselőjének, B. Nagy Lászlónak egy korábbi fórumon a helyiek több száz aláírást adtak át, amelyeket a költséges engedélyeztetési eljárások ellen tiltakozva gyűjtöttek össze.A képviselő Orbán Viktor szegedi látogatásakor beszélt erről a miniszterelnökkel, végül a szerdai kormányülésen döntöttek a tavaly januári állapot visszaállításáról.Lázár a kormányinfón arról is beszélt, hogy már az engedélyeztetésért befizetett összegeket is visszakapják azok, akik már túlestek a procedúrán. Nekik a helyi jegyzőknél kell majd jelentkezniük.Az öntözési célú kutak ügye egy más terület, a homokháti gazdák esetében információink szerint nincs változás.