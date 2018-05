Megszállják a gamerek a TIK-et

A PlayIT Show-n a már jól ismert és kedvelt programok mellett, a tavalyi rendezvényhez képest újdonságokra és sokkal több játékhelyszínre számíthatnak a reggel 10 és 18 óra között zajló szegedi rendezvényre látogatók. A programok mellett olyan országszerte kedvelt videós vendégek is érkeznek, mint Kiss Imi a Gameday Irodától, Szalay Isti, Zsozéatya, Sirius, Goodlike és Magyarország legnépszerűbb Minecraft-videósai.



Az idei PlayIT-en új 1v1 helyszínnel készülnek a szervezők, ahol a vállalkozó kedvű gamerek összemérhetik a tudásukat Clash Royale-ban, Hearthstone-ban, League of Legendsben és CS:GO-ban is. Akik inkább a kooperatív játékokat kedvelik, azok 2v2 meccseken is részt vehetnek Playerunknown's Battlegroundsban, vagy Rocket League-ben.



Olyan érdekességgel is készülnek a szervezők, mint a Star Wars: Jedi Challenges AR- szett, ami a valóságos környezetünket átalakítva hozza el az élethű játékélményt. Ez azt jelenti, hogy akár a TIK közepén is harcolhatnak az érdeklődők a Csillagok háborúja hírhedt gonosztevőivel. A rendezvényeken a meghívott videósok is kiemelt szerepet kapnak, többükkel akár személyesen is találkozhatnak a rajongók, de szórakoztató színpadi programokon együtt játszhatnak velük. A rendezvényre jegyek már kaphatók elővételben a www.playit.hu/szeged/jegyek/ weboldalon, illetve az 576 Kbyte üzleteiben.



Az újdonságokról és a legfrissebb információkról a rendezvény hivatalos facebookos eseményében tájékozódhatnak az érdeklődők.