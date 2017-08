Megszegték a közösségi együttélés szabályait, kilakoltatás lehet a családi viszály vége

A gyerekek zajára panaszkodnak a szomszédok, de családi viszály is áll a háttérben. Fotók: Török János

– A hónap végéig ki kell pakolnunk, pedig egy fillér hátralékunk nincsen. – Andrea három gyermekével két és fél éve lakik a szegedi szociális bérlakásban. Két gyerekkel költözött, időközben összebútoroztak az addig a szomszédban, az édesanyjával élő férfival, és született egy közös gyerekük is. Elmondásuk alapján a viszálykodás éppen az anyjától a fiatal nőhöz költöző férfi, Oláh Zoltán miatt alakult ki.A társasházban három bérlakás van, de az épület egyik része magántulajdon, az ottani lakó is kikelt a fiatal pár ellen. Legfőképpen a gyerekek zajongását kifogásolták.

Rendészek ellenőriztek

– Kétszer is kijöttek az IKV-tól tagbaszakadt rendészek. – Andrea szerint az első alkalommal arra kérte őket az IKV munkatársa, hogy a gyerekek ne hagyják el a lakást, legyen nyugalom. Andreával azt is közölték, hogy a panaszosok azzal keresték meg a céget, hogy ők maguk kiabálnak, nem a gyerekek, elviselhetetlen mellettük az élet.Ekkor az asszony egy veszekedés alkalmával bekapcsolta a telefonját, hogy rögzítse a szomszédok szidalmazásait. A felvételekből az derül ki, hogy azok a gyerekek hangoskodása miatt keltek ki magukból.Végül a rendészek, amikor második alkalommal jöttek el Andreáék lakásába, aláírattak az asszonnyal egy papírt azzal, hogy elismeri a közösség ellenes viselkedést. Andrea, állítása szerint, annyira megrémült a két tagbaszakadt férfitól, hogy azonnal aláírta a papírt.

Mehetnek az utcára?

Hogyan tesz igazságot az IKV?

Ezzel lényegében meg is született egy végzés az IKV Zrt.-nél, hogy augusztus utolsó napján el kell hagyniuk a lakást a három gyerekkel együtt, mivel megsértették a közösségi együttélés szabályait.– A lépcső tele van csikkekkel – mutatja a feljárót Horváthné, aki a magántulajdonban lévő részen lakik. A hirtelen kialakult szóváltásban elmondta azt is, hogy a gyerekek a feje fölötti lakrészben ugrálnak, szinte elviselhetetlen.Egymást erősítik Horváthné és Répás Józsefné, utóbbi az Andreával összeköltöző férfi édesanyja. A „rögtönzött" szóváltásból kiderült, hogy a sovány asszony annyira dühös a fiára és annak élettárásra, hogy azt sem bánja, ha unokái az utcára kerülnek. Oláh Zoltán állítása szerint édesanyja azért dühös, mert a pénzt, amit lakhatásért eddig neki adott, azt most az élettársával közös háztartásba fizeti.„Amennyiben Társaságunkhoz megkeresés érkezik bérlőkkel, jogcím nélküli használókkal kapcsolatban, mely szerint a társas együttélés szabályait megsértik, akkor az IKV Zrt. Jogi Csoportja a Rendészet segítségével kivizsgálja a beérkező panaszt."Az IKV Zrt. válaszából az derült ki, hogy Andreáékkal kapcsolatban több panasz is érkezett, ezt kivizsgálták a helyszínen, amiről jegyzőkönyvet is felvettek. A cég illetékes előadója felhívta a bérlőt az együttélés szabályainak betartására. Az IKV Zrt. részéről – az együttélés követelményeinek megszegése miatt – még egyetlen alkalommal sem került sor kilakoltatásra, mivel az eddigi jogi intézkedések eredményre vezettek.Most úgy tűnik, hogy az IKV álláspontja szerint a jogi intézkedések nem voltak eredményesek, mivel a bérleti szerződés felbontásáról értesítették a bérlőket. Az IKV Zrt. munkatársa azt is hozzá tette, hogy ha augusztus 31-én nem költözik a család, akkor a cég polgári pert indít, ezt követően lakoltathatják ki a családot.