Megszűnik a csikorgás a bíróságnál, több fényt kapnak a szegediek

Jóváhagyta tegnap a városüzemeltetési bizottság az SZKT idei, a vasúti pályákat és egyéb hálózati elemeket érintő felújítási tervét. A dokumentumból kiderül, hogy a Széchenyi téri kanyarnál már lekopott a csikorgásgátló réteg, így azt 114 méter hosszan újra felhegesztik nettó 8,2 millió forintból. Ugyanilyen munkálatokat terveznek a Rókusi körúti csomópontban is: ott több mint 200 méteres szakaszon, nettó 14,8 millió forintból. A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a 2-es villamos Európa liget végállomásánál is szükséges lenne ilyen réteggel ellátni a síneket.

Az előterjesztésből kiderül, hogy két megálló peronját a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének kérésére átalakítja az SZKT: a 4-es villamos vonalán a Szivárvány kitérőnél, illetve az Anna-kúti csomópontban.



A bizottság jóváhagyta az idei, nagyjából nettó 12 millió forintos közvilágítás-fejlesztési keret felhasználását is. Kiskundorozsmán a Dianovszky téren 3 lámpát szerelnek fel, a gyálaréti Barack utcában két helyen növelik a lámpák teljesítményét, további 11 helyszínen pedig 1-1 lámpát telepít az áramszolgáltató, vagy a meglévőt cseréli. A fejlesztés érinti a Szélmalom teret, a Lomninci utcát, két baktói helyszínt, az Ádám és a Rév utca kereszteződését, illetve a Petőfi Sándor sugárút–Vitéz utca kereszteződését. A Kereszttöltés és a Csaba utca találkozásánál található gyalogátkelőhelyet is jobban kivilágítják, akárcsak a Bajmok utca végét, valamint két tápéi helyszínt.