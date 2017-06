Megszüntetnék az állami hulladékcéget - idén még nem kaptak szemétszámlát a szegediek

Szeged - Azonnali cselekvésre szólítja fel az MSZP a kormányt, és országgyűlési határozatot nyújtott be csütörtökön a kritikus hulladékgazdálkodási helyzet megoldására - jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Szabó Sándor, a párt szegedi parlamenti képviselője.Ebben követelik, hogy szüntessék meg a „kukaholdingot" , mert másfél éve hozták létre, 550 millió forintot költöttek rá, mégsem működik. Azt is kérik, hogy adják vissza a hulladékgazdálkodást az önkormányzati cégeknek, illetve hogy az állami cégre szánt pénzt osszák szét a településieknek, mielőtt azok bedőlnek.A politikus felsorolta: idén egyetlen szemétszámlát sem kaptak még a lakosok, a fizetnivaló feltorlódása pedig óriási gondokat okozhat később. A szegedi hulladékgazdálkodó cég sem kapott idén egy fillért sem, holott csak áprilisig 672 millió forint értékű munkát végzett el. Mivel nem tudna béreket fizetni, illetve üzemanyagot venni, az előző 200 milliós hitelkeretet pénteken 150 millió forinttal kell megemelnie a közgyűlésnek.