Megtakarított pénze is bennégett alsóvárosi házában - Györgynek harmincezres nyugdíjából kellene újrakezdenie

– A kamrában is fűtöttem, mert nagyon hűlt különben a lakótérnek a hátsó fele. Egy ugyanolyan, hordóból kialakított kályhát használtam, mint ami a nappaliban is van. Ennél biztonságosabb konstrukció nem létezik, hiszen ha be van csukva, semmi nem pattanhat ki belőle. Hogy mi történt, elképzelni sem tudom. Lehet, hogy a kiscicám játszott ott, és ebből lehetett a baj.

– Németországban dolgoztam, akkor jöttem haza, amikor édesanyám meghalt, hogy apukámról gondoskodni tudjak. Őt januárban temettem el. Az összes, kint megkeresett pénzem itthon volt, nemrég vettem ki a bankból. Mind elégett, a gyönyörű bútorokkal együtt – mesélte a férfi.

– Amióta hazajöttem Magyarországra, csak a szerencsétlenség ér – mondta elkeseredetten Császár György. A nyugdíjas szegedi férfi sorsára egy jóakarója hívta fel a figyelmünket. Két és fél hete él egy kiégett házban: otthona december elején szinte teljesen megsemmisült.– Minden pénteken fürdőbe járok, aznap is ott voltam, aztán pedig kimentem a karácsonyi vásárba. Éjszaka értem haza, akkorra már a tűzoltók sem voltak itt. Hívtak egyébként telefonon, de nem hallottam. A lábam nem bírt el, amikor megláttam, mi történt.A férfi alsóvárosi házának több mint fele elégett. A tűz a hátsó részen keletkezett. Szobája és a mellette lévő kamra hamuvá lett, ahogyan a tetőszerkezet nagy része is.A tüzet a szomszédok is már csak akkor észlelték, amikor a tető hatalmas robajjal beszakadt. Mivel György autója a ház előtt állt, hiszen kerékpárral ment el otthonról, azt hitték, a lángoló házban alszik, így próbálták az utcafront felől riasztani. Csak akkor nyugodhattak meg, amikor a tűzoltók felderítették a házat, és kiderült, hogy nincs odabent.– A kiskutyámat találták csak meg, füstmérgezést kapott – futotta el a könny György szemét. A macskája pedig azóta sincs meg. De nem csak szeretett állatait veszítette el.A házon nem volt biztosítás, az önkormányzat pedig csak elemi kár esetén tud segítséget adni. György úgy fogalmazott, egy hete már azon gondolkozott, felmegy a hídra. – De ezzel is csak másoknak okoztam volna problémát – sóhajtott. Most napközben pakolászik üszkös, füstszagú házának épen, de áram és gáz nélkül maradt felében, este pedig egy ismerősnél alszik, aki ideiglenesen befogadta.A férfi számára a legnagyobb segítség most egy raktár lenne, hogy holmijait legyen hol tárolnia. – Az összes ruhát, szőnyeget ki kellene mosni, hogy használhatók legyenek, és persze kitakarítani a házat, hiszen korom lep mindent. A legfontosabb viszont a tető rendbetétele lenne, hiszen az épen maradt szobák is beáznak, ha esik az eső. Addig pedig a szolgáltatók sem kötnek vissza semmit. A nyugdíjam mindössze 30 ezer forint, a felét ugyanis egy régi, céges tartozás miatt levonják tőlem. Ebből kell rendbe hoznom a házat – más megoldás nincs, hiszen újat esélyem sincs venni. Ezt is árultam már egy ideje, de így nyilván eladhatatlan lett – vázolta a jövőt Császár György, aki a karácsonyt is a romok között tölti. A hónap végéig még van 2300 forintja – ennyi maradt a pénztárcájában.