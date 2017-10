Megtalálták a diszlexia okát

A Proceedings of the Royal Society B című folyóiratban közölt eredmények rámutattak, a diszlexiás emberek úgynevezett „tükörhibákat" vétenek, például összekeverik a b és a d betűt.



Guy Ropars, a Rennes-i Egyetem munkatársa, a tanulmány társszerzője hozzátette: a felfedezés egy „viszonylag egyszerű" diagnosztikai módszert tesz lehetővé, ami annyiból áll, hogy meg kell vizsgálni a páciens szemét.



A szakemberek felfedeztek egy parányi időbeli eltérést is az elsődleges kép és az agy átellenes féltekéjén „felbukkanó" tükörkép között. Ezt kihasználva pedig kifejlesztettek egy módszert, amellyel kitörölhetik a diszlexiásokat megzavaró tükörképet, mindössze egy LED-lámpa segítségével.



A diszlexia nagyjából 700 millió embert, a világ népességének 10 százalékát érinti.