Megtartották Az utolsó üzlet olvasópróbáját a Kisszínházban - Závada Pál darabjával folytatódik az évad

„Jó darab, de elég nehéz, sok munkát igényel"– így definiálta a Kossuth-díjas rendező, Lukáts Andor Závada Pál darabját, Az utolsó üzletet. Kedden megkezdték a munkát a csapattal, lezajlott az olvasópróba, ahol maga Závada is részt vett. Reméli, minden sora aktuális lesz a darabnak, noha 1944-ben játszódik. Azt mondta, az üzenete persze nem direkt lefordítható, s a történetet sem lehet elmesélni pár mondatban, de a nézők magukénak fogják tekinteni. A drámát most először mutatják be.– Sok év után tértem ismét vissza Szegedre, ugyanis itt végeztem a gimnáziumot – avatta be az író a színészeket. – A darab egy nagy családról szól, talán a koruk leggazdagabbjai voltak. Közülük többen nem tekintették már magukat zsidónak 1944 után, ami konfliktust okozott köztük.A darab tulajdonképpen azt meséli el, hogy a családnak milyen túlélési stratégiát kell választania a túlélés érdekében a második világháború végén. Többek között mindent megpróbálnak eladni az SS-nek, így az Andrássy úti villájukat is.– Munkám során megtanultam: nincs hazugság. Ha valami nem jó, nem szabad hízelegni. Meg kell mondani, még ha rossz is – fektette le az alapokat a színészeknek a rendező, Lukáts Andor. – Azt ajánlom mindenkinek, este, lefekvés előtt csukott szemmel mondja fel a teljes szövegét. Ez jó módszer arra, hogy a hangsúlyok a helyükre kerüljenek, hiszen sötétben bátrabb az ember.A rendező tervei szerint egyelőre a darabot kell megérteniük, hiszen az elég nehéz. Pár napig most csak asztal mellett dolgoznak a csapattal, hanyagolják kicsit a színpadot. A műben egyébként akadnak valós és fiktív alakok, titkolt viszonyok és furcsa háromszögek is. A bankárt, Kohner Artúrt Kárász Zénó játssza. Vendégszereplőként feleségét, Helént Szávai Viktória alakítja. A férfi szeretője a társulat új tagja, Menczel Andrea lesz. Helén két nővérét Szilágyi Annamária és Fekete Gizi, sógorát Jakab Tamás formálja meg. A produkcióban Vicei Zsolt SS-alezredest, Szegezdi Róbert pedig repülőtisztet játszik majd. A szerető, Lola sógorát az egyetemi hallgató, Krupp Bence alakítja.Lukáts Andor rendező irányításával megtartották Az utolsó üzlet olvasópróbáját a szerző, Závada Pál részvételével a kisszínházban.Fotó: Frank Yvette