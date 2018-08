Megtelik Szeged a hosszú hétvégére

Szeged is a leglátogatottabb magyar városok között lesz a hétvégén. Archív fotó: Frank Yvette

– Érezhető a kereslet- és a vásárlóerő-növekedés. Idén is biztosan megtelünk augusztus huszadikára. Vasárnapra már telt házasak vagyunk, és a szombatunk is telik – válaszolta Iváncsics Nándor, a Novotel Szeged igazgatója, amikor arról kérdeztük, milyen lesz a szálloda hosszú hétvégéje. A jó idő és az államalapítás hétfőre eső ünnepe miatt tovább nyaralhatunk idén, ezért sokan augusztusra időzítették az üdülést.A szallas.hu portál marketingmenedzserének tájékoztatása szerint több mint két és félszeresére nő a szállásadók forgalma az augusztus huszadikai hosszú hétvégén a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Egy átlagos augusztusi hétvégéhez viszonyítva is jelentős a növekedés: több mint duplájára emelkedik a forgalom. Keresztes Nóra, a portál marketingmenedzsere elmondta, foglalásonként átlagosan 46 ezer 650 forintot, a SZÉP-kártyások pedig 39 ezer forintot hagynak ott fejenként. A vendégházak és az apartmanok még mindig a legnépszerűbb szállástípusok, a foglalások több mint 46 százaléka ilyenekre vonatkozik. A leglátogatottabb város Hajdúszoboszló, Eger, Szeged, Gyula, Budapest, Debrecen és Zalakaros.– Ez olyan, mint a politika: nem a közvélemény-kutatást, hanem a választást kell megnyerni. Nem a dátum előtt, hanem azon a napon kell megtelni. Mindig vannak, akik az utolsó pillanatban sétálnak be, egy jó szállodának pedig számukra is kell tudnia szobát biztosítani – magyarázta a Novotel igazgatója.Mint az év elején megírtuk, 2018 a hosszú hétvégékre elutazók éve: ez már a március 15-i és a húsvéti foglalásokon is látszott. Júliusban pedig arról számolt be a legnagyobb szálláskereső weboldal, hogy a statisztikájuk szerint 13 százalék feletti volt a növekedés a belföldi turizmusban a második negyedévben.– Ez a nyár legforgalmasabb hétvégéje. Amellett, hogy idén hétfőre esik 20-a, ez a szabadtéri záró előadásának is a hétvégéje, és a török vendégmunkások is megindulnak visszafelé. Ezt egyszerűen nem lehet fokozni – kezdte Illés Németh István. A Stüszi Vadász Étterem és Hotel tulajdonosa hozzátette, tavaly és tavalyelőtt is tele voltak ezen a hétvégén. – Ez nem olyan, mint egy étterem, hogy beteszünk még két asztalt. A forgalom pedig azért nő, mert vannak helyek, amelyek erre az időszakra árat emelnek – magyarázta az évtizedekóta vendéglátással foglalkozó szakember.A szallas.hu statisztikái szerint a külföldre indulók Krakkó, Zakopane és Torockó közül választanak leggyakrabban célpontot. A szeptember is erősnek ígérkezik: a hazai települések közül az ősz első hónapjában Eger, Budapest és Hajdúszoboszló vonzza a legtöbb kikapcsolódásra vágyót, de Miskolctapolca, Gyula, Zalakaros, Hévíz, Siófok, Szeged és Egerszalók is a top tízben végzett.