Megteltek a szálláshelyek a hosszú hétvégére - a legtöbb helyen már nincs szabad szoba

– Örömmel jelenthetem ki, hogy megtelt a szálloda. Teljes telt házunk van csütörtöktől szombatig. Mivel sokan szombaton utaznak haza, vasárnapra még van kapacitásunk – tájékoztatott Vezekényi Péter, a makói Grand Hotel Glorius igazgatója. A Gloriusba érkezők több mint 80 százaléka belföldi vendég.



Mint az év elején megírtuk, 2018 a hosszú hétvégék éve – ez már az év elején látszott a március 15-i és a húsvéti foglalásokon (2018. január 11.: A hosszú hétvégék éve 2018 – már a húsvétra készülnek a szállodások).

– Nagyon jó a foglalások üteme, egyértelműen érvényesül a hosszú hétvége hatása. Van még néhány szabad helyünk, de jó eséllyel mind a 136 szobánk tele lesz a következő napokban. Egy átlagos márciusi hétvégéhez képest ez dupla annyi foglalást jelent. Sőt, előfordulhat, hogy a kereslet ilyenkor meg is haladja a kínálatot – magyarázta Iváncsics Nándor, a Novotel Szeged igazgatója.



Hasonló sikerről számolt be Tóth Béla, a mórahalmi Colosseum Hotel vezetője, aki elmondta, csak szombatra szabadul fel néhány szobájuk, mert akik szerdán érkeznek, azok hamarabb kijelentkeznek. – Már a következő, a két hét múlva esedékes húsvéti hétvégén is látszik, hogy telt házunk lesz – tette hozzá a szállodaigazgató.



A booking.com szállásfoglaló oldalon is megpróbáltunk március 15. és 17. között két főre, két éjszakára szállást foglalni, kevés sikerrel. A Hunguest Hotel Forrásban csak egy-egy éjszakára kínált szállást az oldal 43 ezer forintért. A Petőfi Sándor sugárúti Science Hotelben kedd délután már csak egy szoba volt elérhető két éjszakára 80 ezer 320 forintért. Az Art Hotelben kettő, a Dóm Hotelben egy, a Soleil Hotelben szintén egyetlen szabad szobát találtunk.