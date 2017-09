Megtette a hatását a szél, támadnak a cserepek a Belvárosi hídon

Egész nap fel-feltámadt a szél, de ez fel sem tűnt a kánikulában: még este 20 óra körül is 26 fokot mutatott a hőmérő a Sajtóház előtt. 21 óra után azonban sokat zuhant a hőmérséklet, és az eső is csöpögni kezdett: ezzel együtt a szél is feltámadt."Új fegyverrel támadnak délről és virágcserepeket dobálnak a Belvárosi hídon! Csak amíg átértem, négyszer próbáltak meg eltalálni, de nem sikerül az ellenségnek. Vagy csak a szél fújt túl erősen..." - írta olvasó-tudósítónk, aki fotót is küldött a tett helyszínéről. Egyszóval potyognak a cserepek az oszlopokról, vigyázzanak az arra járók!

Olvasóink jelezték azt is, hogy Algyőn egy ideig nem volt áram - a szél ármánya lehetett ez is.