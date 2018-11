Megtévedve: novemberben nyílik a pipacs - fotó

Szép, szép ez az őszi késő tavasz, de – lássuk be – nem az igazi.A téligumi cseréjével idén csak azok nem késnek el, akik egyébként is térdig érő hóban kapnak a fejükhöz. S persze örülhet az is, aki utálja a hosszúnadrággal börtönbe zárt lábakat. Fűteni sem kell még túl erősen, helyette azonban foghatjuk a fejünket a kamikaze poloskáktól és a folyamatos meleg miatt kikelt új generációs szúnyogoktól. Utóbbiaknak különösen nehéz örülni: hétvégén kéttucatnyit vadásztam le a plafonról, miután szellőztetés céljából óvatlanul nyitva hagytuk az egyetlen ablakunkat, amin nincs szúnyogháló.Szóval, kedves pipacs, hiába vagy gyönyörű és érdekes még novemberben is, üzenem a természetnek, hogy tessék végre betakarni a földeket frissen hullott hóval, hogy aztán a meteorológiai tavaszra tolódó legkeményebb tél ne hozzon pusztulást az időben érkező rügyeknek.