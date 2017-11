Megtudtuk, mi a pálya - az elektromos autó és a csokis desszert volt a roadshow sztárja

Odabent a többek között a Szegedi Vízmű Zrt., a Pick Szeged, a Sole Mizo, a Continental ContiTech, a MÁV Zrt., egyetemek és szakközépiskolák standjai sorakoztak.

– Tanár biztos nem lennék, nem tudnám elviselni az olyan gyerekeket, mint amilyenek mi vagyunk – tette hozzá önkritikusan József.

Az elektromos áram mértékegysége kifogott a Szegedi Dózsa György Általános Iskola 7. osztályos tanulóján, Bagi Miklóson, de egy kis segítséggel gyorsan beírta a Bonafarm Csoport játékos kvízébe az amper szót szerda délelőtt az újszegedi sportcsarnokban. – Állattenyésztő vagy ilyesmi szeretnék lenni, ha már a nagyfater is az – árulta el a jövőre vonatkozó terveit Miklós. A jó válaszokért hátizsákot, snack szalámit és desszertet kaptak a diákok.A Magyar Elektrotechnikai Egyesület által szervezett Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál elnevezésű országos roadshow célja, hogy élményszerűen ismertesse meg és népszerűsítse a műszaki szakmákat a fiatalok körében. A sportcsarnokban közel 1500 fiatal ismerkedett a műszaki pályákkal, többek között a villamos iparban kínálkozó karrierlehetőségekkel.Élményből akadt bőven már az épület előtt is. A Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanulói az ATI-Császárné autósiskola teljesen elektromos Nissan Leafjének „motorterét" állták körbe.– Jött az egész suli, bemutatókat tartanak, olyan, mint a szakmák éjszakája, csak ez nem éjszaka van, hanem nappal – foglalta össze a roadshow lényegét a 10/C osztályos Lok Ádám. Osztálytársa, Ajzelt József autószerelőnek tanul, de a motorszerelést is szeretné kitanulni. Mindketten az ország legjobb műszaki egyetemein, Budapesten vagy Győrben szeretnének továbbtanulni műszaki mérnök szakon.