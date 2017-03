Megújul a bordányi erdő

Most még sok a kidőlt és elpusztult fa, az erdőben rengeteg nem őshonos faj is megtelepedett, ami kiszorította, megfojtotta az ősi fenyvest.– Régen az erdőben rendezvényeket és majálisokat tartottak. A balesetveszély miatt viszont már hosszú ideje teljesen alkalmatlan közösségi rendezvényekre vagy bemutató jellegű óvodai és iskolai foglalkozások megtartására – mondta Kiss-Patik Péter alpolgármester.Az erdő fáinak egy részére a kivágás vár, helyettük új fákat ültetnek majd. Az ősi fenyves, az értékes feketefenyő erdőrész nagyobb hangsúlyt kap majd. Az új erdő sétálóutakkal, tisztásokkal tagolt parkerdővé vagy népjóléti erdővé válik, míg a kitermelt beteg fákat a rászorulók között osztja majd szét az önkormányzat az elkövetkező években.Az erdő rehabilitálását minimális önerő mellett főleg állami pénzből szeretnék megvalósítani – az erdőmegújításra pályázatot adnak be.