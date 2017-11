Megújul a bordányi sportcsarnok

Felújítják a bordányi sportcsarnok vizesblokkjait, energiatakarékos LED-lámpákra cserélik a küzdőtér fölött a jelenlegi fényforrásokat, újracsiszolják és -vonalazzák a parkettát és az öltözők berendezése is megújul annak a belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően, amelyen a napokban 20 millió forintot nyert az önkormányzat.A sportcsarnok felújítását 2014-ben kezdte önerőből az önkormányzat az épület falainak újravakolásával, festésével. A mostani felújtás részeként egy elválasztófüggönyt is beszerelnek félpályánál – így egyszerre két osztály testnevelésóráját is megtarthatják a sportcsarnokban. Egy párhuzamosan futó másik nyertes pályázat részeként pedig az elavult nyílászárókat cserélik korszerűbbekre. A munkákhoz a tervek szerint az iskolaév végén, 2018 nyarán fognak hozzá, és tanévkezdésre elkészülnek vele.