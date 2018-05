Megújul a Tisza Lajos körút és két csomópont - csaknem egymilliárd forintból fejlesztik a szegedi közlekedést

A beruházás időtartama alatt jelentős forgalomkorlátozásokra számíthatnak az érintett szakaszokon közlekedők. Korszerűsítik a Honvéd tér környékét is. Fotók: Karnok Csaba

A Honvéd tér átalakítás után - íme a látványterv!

Európai uniós és saját forrásokból teszik fenntarthatóbbá a szegedi városi közlekedést. A projekt első ütemére 960 millió forintot költenek, amiből 220 millió az önrész. Az összegből a Tisza Lajos körút Petőfi Sándor sugárút és Boldogasszony sugárút közötti szakaszát korszerűsítik 720 millió forintból, valamint a körút Felső Tisza-part és a Huszár Mátyás rakpart forgalmi csomópontját, amire 89 milliót költenek. Ezenkívül körforgalmat építenek a Szilléri sugárút Fecske és Debreceni utca kereszteződésébe 155 millióért.A Tisza Lajos körút érintett szakaszán buszsávot alakítanak ki, átépítik a járdakapcsolatokat és zöldfelületeket, akadálymentesítik a megállókat és peronokat, továbbá kerékpársávot létesítenek. A munkálatok keretében az ivóvízhálózat rekonstrukciója is megtörténik. A közbeszerzés nyertese a KÉSZ Építő Zrt. lett, 150 napjuk van a kivitelezésre. A látványtervből kiderül az is, hogy a parkolóház előtti taxidroszt helyén zöld területet alakítanak ki. A körút másik végén, a Huszár Mátyás rakpartnál szintén megújul a buszsáv, a járdák, a megállóhelyek és a zöldfelületek. Ott a Délút Kft. végzi a kivitelezést, várhatóan június elején kezdenek, és a szerződés szerint 130 nap alatt fejezik be a rekonstrukciót.Egy új körforgalmat is kiépítenek a projekt keretében, a Szilléri sugárút, Fecske és Debreceni utca csomópontjában. A KÉSZ Építő Zrt. a tervek szerint június közepén kezdi meg a munkálatokat, 130 napos teljesítési határidőt tartalmaz a szerződésük.