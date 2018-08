Megújult a JATE Klub: sajtótájékoztatón mutatkozott be az új vezetőség, két hét múlva nyitnak

Mára Krisztián programmenedzser sajtótájékoztatón mutatta be csütörtökön a 45 éve Szeged szívében működő JATE Klub új vezetőségét. Fotók: Török János

– Fontos volt számunkra a megújulás, amelynek az új menedzsment is része. Próbálunk másféle gondolkodásmódot behozni a 45 éve Szeged szívében működő JATE Klubba – mondta Bolgár Zsolt ügyvezető, akit Mára Krisztián programmenedzser szólított a csütörtöki sajtótájékoztató rögtönzött pódiumára. Végh Dániel üzletvezető videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, a klub kínálatában a jövőben a prémium italok és a long drinkek is megjelennek.Török Linda közel nyolc éve dolgozik a klubban, mostantól új pozícióban az adminisztrációért és a beszerzésért lesz felelős. – Nappali melegkonyhás étkeztetést szeretnénk bevezetni, természetesen hallgatóbarát áron – mondta Linda, aki szintén hangsúlyozta a prémium italkínálatot, amelyből kiemelte az új, egyedi JATE koktélt.Leczkési Lénárd, azaz DJ Lennard, aki 17 éve zenél, új oldaláról mutatkozik be: ő lett a JATE Klub online és nyomtatott tartalmaiért felelős művészeti vezető.A vendéglátás és a menedzsment mellett a programszervezés is megújul. Mára Krisztiántól megtudtuk, a szeptember 14–15-i nyitóhétvégén 14-én, pénteken 21.30-tól Kamarás Iván koncertezik. Péntekenként a 18–22 éves korosztályt igyekeznek megszólítani.A koncertek sorából Krisztián kiemelte, hogy december 27 és 31 között többek között fellép majd náluk a Wellhello, a Ladánybene 27, a Pál Utcai Fiúk és Péterfy Bori. – Minőségi szórakozást, kiszolgálást kínálunk Szeged legjobb adottságaival rendelkező klubjában – tette hozzá Mára Krisztián.