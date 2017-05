Megújult a Rizi-Bizi

A közelmúltban megújult Rizi-Bizi bisztró Szeged belvárosában, a Széchenyi tér és a Nagy Jenő utca sarkán található. Naponta megújuló menüvel, háromféle levessel és közel tízféle főétellel várják a vendégeket 880 forintért. Az étterem rendezvényekre is igénybe vehető, kiválóan alkalmas baráti összejövetelek, születésnapi zsúrok, bankettek, bulik lebonyolítására. A terembérlés fogyasztással és fogyasztás nélkül is megoldható.Szintén a belvárosban, a Kárász utca 3. alatt 2012 szeptembere óta várja a vendégeket a Dock Cafe. Az igényesen berendezett helyiség hamar népszerűvé vált a szegedi egyetemisták körében. Késő délutántól már alig lehet üres helyet találni. A sörök, kávék mellé ételt is lehet rendelni.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.