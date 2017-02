Megújult Gasztro Magazinunk!

Keressék a mai Délmagyarországban!

EZ ALKALOMMAL EGY VIZUÁLISAN ÉS TARTALMI SZEMPONTBÓL EGYARÁNT MEGÚJULT MAGAZINT VEHETNEK A KEZÜKBE.

Remélem, a bevezetett módosítások segítségükre lesznek abban, hogy egészségesebben, tudatosabban, ízletesebben főzzenek, és változatosabb ételeket tegyenek a családi asztalra.

A megújult struktúrában igyekeztünk a felhasználás szempontjából praktikusan összefoglalni az egyes tartalmakat: így találnak a lapban kivágható, lefűzhető Recepttárat, de Házimenza rovatunk, mely egy komplett heti menüt ajánl, a bevásárlás megkönnyítése érdekében szintén kiemelhető lapokra került. Másik fontos küldetésünk az új struktúra kidolgozása során az egészségtudatos táplálkozás segítése volt: minden recept tápanyagtartalmát kiszámoltuk önöknek.Koncentráltunk a szezonális témákra és alapanyagokra is: megismerhetik szakértőnktől a házi kolbásztöltés fortélyait, utánajártunk, milyen ínyencségeket kínálnak a magyar sípályák vendéglőiben – természetesen mindezeket receptekkel kiegészítve, hogy otthon is élvezhessék ezt az életérzést.Édes élet rovatunkban mennyei reggeliket kínálunk a lakásban töltött hétvégékre, a Bormustrában pedig annak jártunk utána, miből és hogyan készül a tökéletes forralt bor. Emellett sok tippel és újdonsággal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a Gasztro Magazin lapozgatása hasznos és élvezetes időtöltés legyen.Észrevételeiket, ötleteiket írják meg a gasztro@lapcom.hu e-mail címre vagy postán a szerkesztőség levélcímére, hogy a jövőben mindig olyan lapot készíthessünk, melyet önök is szívesen olvasnak.Jóízű főzéseket, kellemes olvasgatást kívánok a magazinhoz!Következő számunkat a február 15-i, szerdai Délmagyarországban találják!

