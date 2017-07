Megújultak a THEALTER játszóhelyei

A fő játszóhely, a régi zsinagóga belső terének felújítását önerőből végezte a MASZK Egyesület – jelentette be Balog József, az egyesület elnöke, a fesztivál művészeti vezetője. A közel 3 millió forint értékű beépítéssel a színpad biztonságosabb terepet nyújt a táncos produkciókhoz, a nézőteret újrafestették, és 120 új széket kapott. A Szegedi Nemzeti Színház segítségével a takarófalakat is lecserélték.



Az összes produkciónak szűkös lenne a régi zsinagóga és kertje mint játszóhely – Szegeden pedig kevés a kamaraszínpad. Ezért a kisszínház, a Grand Café, a Várkert, a Vasvári SZKI és a Zug művészeti tetthely is befogad programokat. A Horváth Mihály Gimnázium diákjai a Klauzál téren játszanak, az Artus Stúdió Egyenes labirintus című „sétáló színházával" pedig a Csillag sörözőtől egészen a Pulz utcai bezárt pszichiátrai részlegig kalauzolja a nézőit.