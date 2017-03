Megúszták a milliók visszafizetését

Korábban írtunk róla, hogy versenyfutás van egy jó mintáért, hiszen március végéig az ivóvízhálózatra kellene termelnie a közel négyszázmillió forintba kerülő beruházásnak. Amennyiben nem kapna használatbavételi engedélyt a technológia, akkor akár vissza is kellene fizetnie a beruházás egy részét, vagy teljes egészében, mivel európai uniós forrást használtak a programra.– Most úgy tűnik, a hatóság megfelelőnek tartotta a technológia tisztított vizét a hatóság, így elkezdődött az előkészítése a hálózatra termelésnek – nyilatkozta lapunknak Nagy Sándor , Kistelek polgármestere. – Itt még adódhatnak hibák, de bízunk benne, hogy sínre kerül a beruházás – tette hozzá a polgármester, aki azt is elmondta, hogy az önkormányzat éppen kedden kapott egy értesítést az irányító hatóságtól, ahol a beruházást felügyelik, hogy április közepéig meghosszabbították a határidőt, tehát ha gondok adódnak, azokat még addig az időpontig orvosolni lehet. Lázár János kancelláriaminiszter egy makói fórumon korábban azt jelentette be, hogy a hasonlóan gondokkal küszködő ivóvízminőség-javító programok nyár elejéig haladékot kapnak arra, hogy a használatbavételi engedélyeket megszerezzék.