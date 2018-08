Megvan a pótfelvételi eredménye is: Szegedre 371-en jutottak be - Legnépszerűbb a jogászképzés

Péntek délután nyilvánosságra hozták a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, a 7840 jelentkezőből 5445-en nyertek felvételt valamelyik felsőoktatási intézménybe. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint alapképzésre 3511, felsőoktatási szakképzésre 870, osztatlan képzésre 503, mesterképzésre pedig 561 jelentkezőt vettek fel.



Ezúttal a jogászképzés bizonyult a legnépszerűbbnek, ezt követte a gazdálkodási és menedzsment szak, illetve a kereskedelem és marketing. Szintén toplistás volt még a felvételizők körében a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, a kommunikáció- és médiatudomány, valamint a nemzetközi gazdálkodás szak is. Az iskolák közül a Debreceni Egyetem vezeti a sort, a második a Budapesti Gazdasági Egyetem lett, míg a dobogó harmadik fokára a Pécsi Tudományegyetem került. A Szegedi Tudományegyetemre 371-en nyertek most felvételt.



A hivatal az eddigiekhez hasonlóan SMS-ben értesíti a jelentkezőket a döntésről, melyet az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában is olvashatnak a felvételizők, valamint e-mail is érkezik a besorolásról. A felvettek felsőoktatási intézményüktől kapják meg a határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót az elkövetkezendő hetekben.



A pótfelvételi eljárásban egy szakra és egy intézménybe lehetett jelentkezni. Jellemzően önköltséges képzésekből lehetett választani azoknak, akiket a rendes eljárásban nem vettek fel, vagy akik korábban nem jelentkeztek egyetemre, főiskolára.