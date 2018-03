Megvan a Zsigmond Vilmos filmfesztivál versenyprogramja

– A május 9-én kezdődő Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra több mint kétszáz órányi filmet, összesen 389 alkotást neveztek be öt kategóriában – mondta el Szabó Éva Andrea, a fesztivál művészeti vezetője a csütörtöki sajtótájékoztatón. – A tíztagú előzsűri összesen 24 órányi versenyfilmet válogatott ki: ezek listája már látható aoldalon.A második alkalommal megrendezendő fesztiválra 27 nagyjátékfilmet neveztek, köztük a Testről és lélekről című Oscar-jelölt alkotást is: azonban Enyedi Ildikó rendezőt és Muhi András producert felkérték zsűritagnak. A Testről és lélekről-t így az első napon levetítik a közönségnek, és remélik, hogy ha a Zsigmond Vilmos filmfesztiválon nem is, de az Oscar-gálán hódíthat. A zsűri elnöki székét Szabó Gábor Balázs Béla-díjas operatőr foglalja el, a döntéshozók közé tartozik még Erdély Mátyás, az Oscar-díjas Saul fia operatőre, valamint James Chressanthis, az Amerikai Operatőrök Társaságának tagja, aki workshopot is tart a fesztiválon részt vevőknek.A május 9-e és 12-e között zajló versenyhez Chressanthis workshopján kívül számos kísérőprogram kapcsolódik: Illés György „Papi"-ra emlékezve levetítik az Egy igaz ember című portréfilmet, bemutatkozik a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmes tanszéke Szász János rendező vezetésével, valamint ismét szerveznek alkotó-közönség találkozókat.Az idei filmfesztiválon diákzsűri is alakul középiskolásokból és egyetemistákból, akik saját díjat is alapítanak. A díjazásra szánt összeg háromról négymillióra emelkedik, a díjakat pedig Popovits Lőrinc szobrászművész készíti.