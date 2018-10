Megvédte a bizottság Botka helyettesét - a felfüggesztett ellenére fennáll a közbizalom a baloldal szerint

Solymos László. Archív fotó: Kuklis István

Zárt ajtók mögött tárgyalta a jogi bizottság hétfő délután a Solymos László (MSZP) alpolgármester ellen kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos előterjesztést. A grémium 9 tagja közül 8-an vettek részt az ülésen, akik információink szerint nem is Haág Zalánnak, a KDNP helyi elnök-frakcióvezetőjének eredeti előterjesztését, hanem egy módosított dokumentumot véleményeztek, és 6 szavazattal úgy határoztak, nem indítják meg az eljárást.A szocialista alpolgármester ellen még, aki akkor azt közölte sajtótájékoztatóján, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény 36. paragrafusának első bekezdése alapján kezdeményezi az eljárást, amelyben az szerepel, hogy önkormányzati képviselő nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja.A törvényben az is olvasható az összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatban, hogy az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását egyébként bárki kezdeményezheti a polgármesternél, ezután szakbizottság tárgyalja a kérdést, utána kerülhet az ügy a képviselő-testület elé. A döntés felülvizsgálatát pedig a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól kérheti az érintett.Az ügy előzménye, hogy: Solymos László (MSZP) alpolgármestert, Mózes Ervin címzetes főjegyzőt és Kalmár Gábor kabinetfőnököt a VIP-parkolóbotrány néven elhíresült ügyben. Őket felbujtóként jelentős, illetve nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság. Az indoklás szerint az ingyenes parkolóbérleteket ugyanis úgy biztosították természetes és jogi személyeknek éveken keresztül, hogy erre nem volt képviselő-testületi felhatalmazásuk, illetve egyéb jogszabályi alapjuk sem. Az ítélet nem jogerős, hiszen mindkét oldal fellebbezést nyújtott be: az ügyészség súlyosbításért, a vádlottak védői pedig bűncselekmény hiányában történő felmentés érdekében.A bíróság ítélethozatala után a szegedi Fidesz–KDNP arra szólított fel, hogy az érintettek távozzanak posztjukról, ezt követően rendkívüli közgyűlés összehívását is kezdeményezte a helyi ellenzék, ám azon a baloldali képviselők nem jelentek meg, így határozatképtelen volt a grémium. Solymos László ellen ezután kezdeményeztek összeférhetetlenségi eljárást, amit nem támogatott a jogi bizottság baloldali többsége hétfői zárt ülésén.