Megverte a rabtársait, itt a vádemelés

A vádirat szerint a jogerős büntetését töltő férfi július 19-én veszett össze egyik zárkatársával, akit utána órákig vert és rugdosott. A zárkában volt egy másik férfi is. Őt a vádlott arra kényszerítette, hogy vegyen részt a verésben, mert ha nem, őt is megveri. Többször meg is ütötte, ezért végül a harmadik férfi is beszállt a verésbe. A vádlott arra is kényszerítette a sértetteket, hogy vetkőzzenek bokszeralsóra, és táncoljanak. Közben cipőfűzőt kötött egyikük nyakára, akit négykézláb, kutyaként sétáltattak. Az ügy a Szegedi Járásbíróságra került, ott tárgyalják majd – írta a főügyészség.