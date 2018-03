Megvette a John Bull és az Oldies épületét Varga Mihály

Varga Mihály tulajdonos és Dietrich Gyula bérlő célja ugyanaz: az Oroszlán utcai éttermek forgalmának növelése. Fotó: Karnok Csaba

Kereskedő-polgárházak

A Burger-ház L alaprajzú kereskedő-polgárház, műemléki védettségű épület belső udvarral. Az 1883-ban épült, eklektikus stílusú épületet a szegediek korábban színészházként emlegették, ahol évtizedeken át a Szegedi Nemzeti Színház szolgálati lakásai voltak. A Kiss Dávid-ház földszintes kereskedő-polgárház, az Oroszlán utcai szárny üzletház portáltáblákkal, a Nádor utcai szárny lakóház, romantikus, 1857 körül épült. A lakórészben mennyezeti díszítőfestés, az udvari homlokzaton arabeszkes díszítés látható.

– Már annyi megalapozatlan szóbeszéd kering, itt az ideje, hogy rendbe tegyük a dolgokat. Az alaptalan pletykákat minden esetben félrevezetőnek és feleslegesnek tartom – kezdte a beszélgetést Varga Mihály , a KÉSZ Holding Zrt. alapító tulajdonosa.A szegedi üzletember a közelmúltban vásárolta meg a John Bull és az Oldies étteremnek helyet adó Oroszlán utcai ingatlant, a Kiss Dávid-házat.Szegedi vendéglátós körökben hamar elterjedt a pletyka, hogy a két népszerű és jól menő étteremnek költöznie kell, mert Varga Mihály oda szeretne költözni. Mint kiderült, ezeknek a híreszteléseknek semmi alapjuk, a vállalkozók közösen terveznek, és hosszú távú fejlesztésekben gondolkodnak.– Szakmai elkötelezettségem mellett, lokálpatriótaként és mérnökként, valamint egy építőipari nagyvállalkozás tulajdonosaként számomra kiemelt jelentőséggel bír a szegedi városkép – mondta Varga Mihály, akitől megtudtuk, a tulajdonos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nyílt árverésen adta el a tulajdonjogot a jelenlegi bérlővel együtt. Az árverés több mint fél évig tartott, több jelentkező is volt, Varga szerint eleve magas áron írták ki a pályázatot.– Nem titok, hogy a Kelemen utca felőli Burger-ház a Hotel Soleil-jel és a Bistoranttal szintén a mi érdekeltségünkbe tartozik, tehát innentől kezdve az egész tömb egyben kezelhető. Ez keltette fel az érdeklődésemet. Az én elvem az, hogy minden annyit ér, amennyit használunk belőle, és amit használunk, azért felelősséget vállalunk. Sokszor azért mennek tönkre épületek, mert nem használják őket, vagy a tulajdonosok pusztán befektetésként tekintenek az ingatlanokra. Mi mindent fejlesztési és fenntartási szándékkal nézünk meg. Példaként tudom felhozni a Burger-házat, amit ha nem mi veszünk meg, akkor most is ott állna befejezetlenül – magyarázta Varga Mihály.A John Bull és az Oldies képviseletében Dietrich Gyula , az egyik tulajdonos elmondta, nem kell tartaniuk attól, hogy menniük kell. – A bérleti jog erős dolog, nekünk 2027. szeptember végéig van szerződésünk – mondta.Varga Mihály kifejtette, elsődleges céljuk, hogy parkolóhelyet biztosítsanak a szálloda és az éttermek vendégeinek. – Ezért első ütemben a mélygarázst alakítjuk ki az udvar alatt, ami természetesen ugyanolyan állapotban marad, mint most, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy még kevesebb autó legyen Szeged belvárosában. Ilyen és ehhez hasonló projektekben komoly referenciákkal rendelkezünk: mi építettük többek közt a Szépművészeti Múzeum alatti szinteket is – mondta.Varga és Dietrich egyetértett abban, hogy ezzel enyhülnek a környék parkolási gondjai, ami mindhárom vendéglátóhelynek jót tesz.– Nem célunk, hogy a vendéglátás megszűnjön, sőt, mivel régóta egymás mellett vagyunk, közös célunk, hogy a vendéglátás színvonala javuljon a jövőben. Az Oroszlán utcát ez a három egység virágoztatta fel, és tette jó hangulatú, virágos, teraszos utcává. Nem szándékunk, hogy ellehetetlenítsük egymást – tette hozzá Varga Mihály és Dietrich Gyula.