Megvizsgáltuk a A Szegedi Karácsonyi Hetek gasztronómiai kínálatát - galéria

A Szegedi Karácsonyi Hetek gasztronómiai kínálatát vizsgálva elsőként azt kellett megállapítanunk, hogy forralt borból majdnem gazdagabb a felhozatal, mint az ételekből. Az egyik vendég forraltbor-fesztiválnak nevezte a karácsonyi vásárt. A Széchenyi tér Takaréktár utca felőli végétől indulva tettünk egy kört, hogy torkoskodva teszteljük az idei finomságokat. El kell ismerni, az esti roham előtt álltunk neki a mustrának, tehát egymást taposó vendégekkel és, néhány kivételtől eltekintve, gazdagon megpakolt pultokkal sem találkoztunk.A megszokott kínálattól némileg eltérő a Szent Pétör Serpenyője, ahol konfitált császár és resztelt bárány, valamint borjúmáj is kapható. Minden fesztiválon népszerű a sparhelten sült lepény, az egyik árusnál épp egy törzsvásárlóval futottunk össze. Lőrincz Csaba már harmadik alkalommal kereste fel a lepényeseket, ahol pénteken délután egy ragus-sajtosat osztott meg párjával.– Ez olyan, mint a hamburger, nem lehet szépen enni, de nagyon finom – mondta az első falat után.A kézműves sajtokkal szemben a jól ismert Aranyhal étterem kínálja többek között a sült kolbászt, hurkát, haltepertőt, kocsonyát, töltött káposztát és a pacalt. Itt sem taposták le egymást az éhhalál szélén vergődő adventi fesztiválozók, szorgosan mérte viszont vele szemben a különleges ízesítésű forralt borokat az eladó. A tüzes vöröst csilivel dobták föl, emellett aszalt gyümölcsös vörös és fehér fűszeres forralt borból áll a kínálat.Az édesszájúak minifánkkal vagy a több helyen megtalálható, 600 és 900 forint között kínált kürtőskaláccsal fojthatják le a borokat vagy a zsíros ételeket.A Kárász utca előtt Puskás László jól ismert standja kínálja a hagymás vér-hurka-kolbász-csülök mellett például a rozé kacsacombot vagy a hekket. A Klauzál téren egy budapesti lacikonyhás kapott helyet – a Dóm és a Dugonics téren is áll egy-egy standjuk. Ők sem térnek el a klasszikus kínálattól. A Dugonics téren forralt borban viszont ismét egy érdekességre bukkantunk: áfonyával ízesített változatra. A fiatal és szerény Eszter ebből vásárolt egy pohárral, majd az első korty után annyit mondott, hogy kicsit savanykás az ital, de pont eléggé.A Dóm téren a három és fél éves Elhardt Maját hiába kínálta túrós, meggyes-túrós, barackos és szilvás-mákos rétessel édesanyja és nagymamája, a kislány csak egy szót ismételgetett cserfesen mosolyogva: fagyi. Na, azt nem kapott. A Dóm téren is kapható viszont lepény, kézműves sajt, és itt kínálja finomságait minden szegedi fesztivál állandó résztvevője, Ásós Géza, aki a jól ismert pacalja és töltött káposztája mellett marhanyakból készült pörköltet és békési meggy- és szilvapálinkát is ajánl. Ha valaki szét kívánná csapatni a tartalmas vacsorát.A vásárban a forralt bort 250 és 400 forint között, a kolbász 10 dekáját 500 és 580, a hurkáét 400 és 480 forint között mérik. Egy adag borjú- vagy báránymáj 1300, a töltött káposzta 1200 forintnál kezdődik. A pacalt 1400–1900, a lepényeket 1000–1500 forint között adják. A készételeknél azonban általában külön számolják fel a köretet és a savanyúságot, ezért gyorstesztünk végén arra a konklúzióra jutottunk, hogy ha egy ember szeretne enni, nem jóllakni, csak enni, akkor körülbelül ötezer forinttal vesse be magát az idei karácsonyi vásár gasztronómiai forgatagába.