Megyénkben nem lesz vízkorlátozás

A főváros környékén több településen is arra kérte a vízmű a fogyasztókat, hogy ne mossanak autót, ne locsoljanak, ne most töltsék fel a kerti medencét, mert a hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás. A magasabban fekvő településeken, például Solymáron már csak csöpögött a csap. Ezért ott vízkorlátozást vezettek be. Megkérdeztük az Alföldvíz Zrt.-t, van-e elég vizünk, vagy nálunk is számítani kell hasonló intézkedésre. Megnyugtató választ kaptunk, van elég vizünk.



– Az Alföldvíz Zrt. felkészült a megnövekedett vízigény kiszolgálására – tudtuk meg Diós Zsolttól, az Alföldvíz Zrt. PR-irodavezetőjétől. A szakemberek folyamatosan nyomon követik a vízhasználatot. Az utóbbi hetekben a hőség miatt 20-25 százalékkal emelkedett meg a fogyasztók vízigénye.



A társaság Csongrád és Békés megyében közel 130 településen szolgáltat egészséges ivóvizet. Fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy az üzemeltetésükben lévő vízbázisok és a víznyerőművek olyan állapotban legyenek, hogy ezeket, ha szükséges, bármikor üzembe állíthassák. A vízminőség-javító programoknál is hangsúlyosan figyeltek arra, hogy az elkészült művek a lehető legnagyobb biztonsággal szolgálják a lakosságot, vagyis csúcsidőszakban is elegendő mennyiségű és minőségű víz álljon rendelkezésre. Diós Zsolt hangsúlyozta, a mostani, többhetes kánikulában sem fordult elő és nem is állhat elő olyan helyzet, hogy bárhol vízkorlátozást legyen szükséges elrendelnie az önkormányzatoknak.