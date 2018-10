Méhpusztulás: csak jövőre lesz eredmény - Vetésig talán kiderül, mitől hullottak a dolgozók a napraforgóban

Hazatérő méhek. Családtag vagy ellenség? Fotó: Karnok Csaba

A labor a beérkezett mintákban talált szermaradványt és mást is, ami oka lehet a pusztulásnak. A gyanúra okot adó vizsgálati eredmények között azonban egyelőre nincs logikai összefüggés – adott pillanatképet az utóbbi évek legnagyobb méhpusztulásának okait kereső hatósági vizsgálatról Lászlóffy Zsolt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Csongrád megyei szaktanácsadója. Az egyesület még júliusban arra kérte a tagjait, hogy aki elhullást tapasztalt, mindenképp jelezze, hogy minél szélesebb körű lehessen a vizsgálat. Nagyon sok bejelentés érkezett, az egész országból, szinte egy időben. A hatósági állatorvosok az elhullott méhekből, a növényvédelmi szakemberek a környező növénykultúrákban vettek mintákat.A hatósági eljárás ilyenkor összeveti a két mintát. Az a legegyszerűbb eset, amikor van közöttük összefüggés. Például kiderül, hogy valamilyen tiltott szert használtak permetezés közben, vagy nem tartották be az előírást, például nappal, a beporzó rovarok mozgása idején juttattak ki olyan szert, amellyel csak napnyugta előtt egy órával kezdhetik meg a permetezést. Ám vannak nem ilyen egyértelmű helyzetek. Több szer kombinációjának használata váratlan hatást válthat ki. Létezik olyan gombaölő permetszer, amelyet engedéllyel juttatnak ki nappal, nem is veszélyes a rovarok életére – csak elnyomja azt az egyedi szagot, amely az egyes méhcsaládokra jellemző. Így a hazatérő dolgozókat a kaptár bejáratánál várakozó őrök ellenségként fogadják. A napraforgó-virágzás idején tapasztalt tömeges méhpusztulás háttere sem egyértelmű, Lászlóffy tudomása szerint. A Nébih bejelentette, az adatok elemzése időt igényel, így valószínűleg jövőre lesz eredmény. – Áprilisig, a napraforgó elvetéséig még van idő, hogy kiderüljön – mondta a szaktanácsadó. Az OMME a Nébihhel együttműködik a vizsgálatban. Felvetődött egy ötlet is a méhészektől: az egyik megyében, kísérleti jelleggel, érdemes lenne megtiltani a nappali permetezést, és aztán megnézni, van-e különbség az ottani és a más megyékben élő méhcsaládok egészségi állapota között.