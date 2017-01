Melegebb égtájak teknőssel, szaunával

Akinek velem együtt elege van már a nagy hidegből, másfél órára ingyen is melegebb égtájakra kalandozhat – igaz, csak virtuálisan. A Hungi Vigadóban húsznapos új-guineai útjáról tart fotós-videós élménybeszámolót ma fél hattól Pál Máté túravezető-fotós. A vadregényes szigetet – amelyen két ország is osztozik – a videók és képek mellett az utazó kalandjain és szórakoztató helyi történetein keresztül ismerhetjük meg. Az előadás előtt, fél öttől ráhangolódásként ajánlom a japán képregényekből kinőtt anime kedvelőinek a Belvárosi moziban játszott A vörös teknős című animációs filmet, ami kategóriabesorolása ellenére sokkal inkább felnőtteknek, mint gyerekeknek szól. A lenyűgöző látványvilágú különleges mese – francia és japán alkotóinak köszönhetően – egyszerre ötvözi az európai és japán gondolkodásmódot, miközben szívszorító módon mutatja be természet és ember egymásra utalt kapcsolatát.



A moziba a hétvégén is érdemes ellátogatni, hiszen slow hétvégét tartanak többféle előadással, filmekkel. Vasárnap 11 órától például a mozi százéves épületében tart történeti sétát Tuskó Tibor építész, kora délután pedig a Hang drummal, a zenélő acéltál hangzásával, és testet-lelket megnyugtató hatásaival lehet megismerkedni.



Az év végi ünnepi pörgésben lemerült szervezet felöltésére, a mérgektől való megtisztulás jegyében, no meg a hideg ellen javaslok egy kiadós szaunázást is. A szegedi Napfényfürdőben például kifejezett szaunaszeánszokat tartanak péntek esténként. Ha pedig némi szellemi töltekezésre is vágyunk így év elején, nyissunk ki egy jó könyvet, és merüljünk el benne. Én például Michel Houellebecq Elemi részecskék című regényét fogom végre befejezni.